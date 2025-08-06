scorecardresearch
BD Industries IPO Listing: आईपीओ में मिला शानदार रिस्पॉन्स, लेकिन लिस्टिंग पर दिखी कमजोरी; इतना है स्टॉक प्राइस

IPO Listing: स्टॉक मार्केट में आज BD Industries के शेयर लिस्ट हुए हैं। कंपनी के आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला था। लेकिन, स्टॉक 108 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ।

Priyanka Kumari
Aug 6, 2025 15:28 IST
BD Industries share price

आज BSE SME प्लेटफॉर्म पर BD Industries का शेयर लिस्ट हुआ। इस शेयर की शुरुआत ज्यादा दमदार नहीं रही। यह आईपीओ ₹108 के इश्यू प्राइस पर आया लेकिन, शेयर की लिस्टिंग ₹108.90 के भाव पर हुआ। लिस्टिंग के कुछ ही देर बाद स्टॉक टूटकर ₹108.25 पर आ गया।

आईपीओ से मिला अच्छा रिस्पॉन्स

BD Industries का ₹45.36 करोड़ का पब्लिक इश्यू 30 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक खुला था। कंपनी के आईपीओ को ओवरऑल 1.81 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इसमें क्यूआईबी (QIB) निवेशकों ने 1.27 गुना, एनआईआई (NII) ने 3.66 गुना और रिटेल निवेशकों ने 1.32 गुना हिस्सेदारी के लिए बोली लगाई। 

इस आईपीओ से मिले फंड का इस्तेमाल कंपनी अपनी कई जरूरतों को पूरा करने में करेगी। इसमें सबसे पहले कंपनी अपने पुराने कर्ज को चुकाएगी, जिससे उस पर ब्याज का बोझ कम होगा। इसके साथ ही नई मशीनों की खरीद, वर्किंग कैपिटल और कॉरपोरेट स्तर पर अन्य जरूरी खर्चों में इसका उपयोग किया जाएगा।

BD Industries के बारे में 

BD Industries की शुरुआत 1984 में हुई थी। यह कंपनी खासतौर पर रोटेशनली मोल्डेड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल ऑफ-रोड गाड़ियों में होता है। कंपनी फ्यूल टैंक, यूरिया टैंक, फेंडर्स, मडगार्ड्स, एयर डक्ट्स और हाइड्रॉलिक टैंक जैसे पार्ट्स बनाती है। इसके अलावा हेल्थकेयर, सेफ्टी और मरीन सेक्टर के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बनाती है।

BD Industries की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पुणे, देवास और होशियारपुर में हैं। तेलंगाना के जहीराबाद में कंपनी की चौथी यूनिट भी बन रही है, जिससे कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ेगी।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

BD Industries के मुनाफे में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त उछाल आया है। वित्त वर्ष 2023 में जहां कंपनी को ₹1.49 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं FY 2024 में यह बढ़कर ₹3.18 करोड़ और FY 2025 में ₹8.15 करोड़ हो गया। रेवेन्यू भी 23% की सालाना दर से बढ़ा है, जो अब ₹84.13 करोड़ हो गया है।

हालांकि कंपनी का कर्ज भी तेजी से बढ़ा है। FY 2023 में जहां इसका कर्ज ₹2.21 करोड़ था। वहीं FY 2025 में यह बढ़कर ₹22.19 करोड़ हो गया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Aug 6, 2025