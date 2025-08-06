रक्षाबंधन आने वाला है और इस खास मौके पर मध्यप्रदेश की महिलाओं को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत महिलाओं के खाते में ₹1500 की रकम डाली जा रही है। ये पैसे त्योहार से पहले महिलाओं की मदद के लिए दिए जा रहे हैं।

किसे मिलेगा योजना का फायदा

लाडली बहना योजना का फायदा सिर्फ मध्यप्रदेश की रहने वाली महिलाओं को ही मिलता है। राज्य में करोड़ों महिलाओं को हर महीने ₹1500 की मदद दी जाती है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है।

क्या आपके खाते में आया पैसा? ऐसे करें चेक

अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके खाते में ₹1500 आए हैं या नहीं तो इसके लिए सरकार की वेबसाइट पर एक लिस्ट (Ladli Behna Yojana List) जारी होती है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही चेक कर सकती हैं।

लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? (Check Name in Ladli Behna Yojana List)

स्टेप 1: सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: https://cmladlibahna.mp.gov.in

स्टेप 2: वहां फाइनल लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरें।

स्टेप 4: इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे डालें।

स्टेप 5: अब स्क्रीन पर लिस्ट खुल जाएगी, उसमें अपना नाम देख सकते हैं।

ऐसे चेक करें पेमेंट स्टेटस (Check Ladli Behna Payment Status)

अगर आपका नाम लिस्ट में है लेकिन पैसे नहीं आए हैं, तो पेमेंट स्टेटस इस तरह चेक करें:

स्टेप 1: वेबसाइट पर जाएं और ‘Application and Payment Status’ पर क्लिक करें।

स्टेप 2: अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।

स्टेप 3: इसके बाद कैप्चा कोड भरें और ‘ओटीपी भेजें’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब मोबाइल पर आया OTP डालें।

स्टेप 5: इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं।