रडार पर ये गेमिंग स्टॉक! Stock Split और Bonus Share पर इस दिन होगा फैसला, मधुसूदन केला के पास है 10 लाख शेयर
कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) और बोनस शयेर (Bonus Share) के बारे में जानकारी दी। जानिए किस दिन होगा फैसला
Nazara Technologies Share: ऑनलाइन गेमिंग कंपनी Nazara Technologies के शेयरों में बुधवार को 2% की तेजी दर्ज की गई। हालांकि कारोबारी समय के अंत तक शेयर ने बढ़त गंवाते हुए सपाट स्तर पर बंद हुआ।
स्टॉक में यह तेजी तब आई जब कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) और बोनस शयेर (Bonus Share) के बारे में जानकारी दी। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी मंगलवार 12 अगस्त को स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर जारी करने के लिए बैठक करेंगे। इसी दिन कंपनी Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों को भी जारी करेगी।
अगर बोनस शेयर का ऐलान होता है तो यह दूसरी बार होगा जब कंपनी बोनस शेयर देगी। इससे पहले कंपनी ने जून 2022 में 1:1 के रेश्यो में बोनस दिया था। हालांकि यह पहले बार होगा जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगी।
Nazara Technologies Share Price
कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.30% या 4.05 रुपये की तेजी के साथ 1375 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.04% या 0.50 रुपये की तेजी के साथ 1,370.50 रुपये पर बंद हुआ।
आर्थिक प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार
कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में ₹520.2 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो साल-दर-साल आधार पर 95% अधिक है। नेट प्रॉफिट ₹4 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह केवल ₹0.18 करोड़ था।
हालांकि, कुल खर्चों में भी तेज ग्रोथ देखने को मिली जो साल दर साल 85% की बढ़त के साथ ₹527.7 करोड़ तक पहुंच गए थे।
मधुसूदन केला के पास कितनी हिस्सेदारी?
Trendlyne के डेटा के मुताबिक दिग्गज निवेशक मधुसूदन केला के पास इस कंपनी की जून 2025 तक 1.18% हिस्सेदारी या 1,096,305 इक्विटी शेयर हैं
Nazara का ब्रांड पोर्टफोलियो
Nazara Technologies भारत में आधारित एक प्रमुख गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है। यह World Cricket Championship, Chhota Bheem, और Motu Patlu जैसे लोकप्रिय मोबाइल गेम्स के लिए जाना जाता है।