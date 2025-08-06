Bluestone Jewellery IPO: ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल का आईपीओ अगले सोमवार 11 अगस्त को खुलने जा रहा है। इस इश्यू को निवेशक 13 अगस्त तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹492 से ₹517 प्रति शेयर तय किया गया है। कुल ऑफर साइज ₹1,540.65 करोड़ का है, जिसमें ₹820 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹720.65 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। कंपनी के शेयर BSE और NSE पर 19 अगस्त को लिस्ट हो सकते हैं।

IPO के जरिए जुटाई गई पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपने Capex और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। इश्यू स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB), 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) और 10% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्वड है।

आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र और अमेजन के पूर्व कार्यकारी गौरव सिंह कुशवाहा द्वारा स्थापित Bluestone देश भर के 117 शहरों में 225 स्टोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (वेबसाइट व ऐप्स) के माध्यम से आधुनिक ज्वेलरी बेचती है। मार्च 2025 तक कंपनी तेजी से अपने ओम्नी-चैनल नेटवर्क का विस्तार कर रही है।

कुशवाहा के पास कंपनी की 17.7% हिस्सेदारी है। अन्य प्रमुख शेयरधारकों में Accel (11.68%), सुनील कांट मुञ्जाल (5.61%) और Kalaari Capital (5.12%) शामिल हैं। Info Edge Ventures, Peak XV और Steadview जैसे निवेशकों ने भी कंपनी में निवेश किया है, लेकिन वे इस IPO में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं।

IPO के लिए Axis Capital, Kotak Mahindra Capital और IIFL Capital लीड मैनेजर्स हैं, जबकि Kfin Technologies लिमिटेड रजिस्ट्रार की भूमिका में है। ऐंकर इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट 8 अगस्त को किया जाएगा।

भारत का ज्वेलरी बाजार कंपीटिटिव है जिसमें Bluestone की सीधी टक्कर Titan, Kalyan Jewellers और PC Jewellers जैसे ब्रांड्स से है। हाल ही में Chennai की Lalithaa Jewellery Mart ने ₹1,700 करोड़ का IPO फाइल किया था, जबकि Shanti Gold International की लिस्टिंग 15% प्रीमियम पर हुई।