1000% का डिविडेंड, 1:1 के रेश्यो में बोनस - फेविकोल बनाने वाली कंपनी ने 15 साल के बाद किया ये बड़ा ऐलान

1000% का डिविडेंड, 1:1 के रेश्यो में बोनस - फेविकोल बनाने वाली कंपनी ने 15 साल के बाद किया ये बड़ा ऐलान



Delhi,UPDATED: Aug 6, 2025 15:00 IST

Pidilite Industries : फेविकोल बनाने वाली कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pidilite Industries Ltd) ने आज निवेशकों को एक साथ दो बड़े तोहफे दिए हैं। कंपनी ने आज 15 साल के बाद बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया और साथ में निवेशकों के लिए डिविडेंड देने की भी घोषणा की। 

कंपनी ने इसके अलावा Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी किया है। इसके बाद आज स्टॉक में 1.5 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 

दोपहर 2:44 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर स्टॉक 1.61% या 48.30 रुपये की तेजी के साथ 3045.90 रुपये ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 1.39% या 41.80 रुपये चढ़कर 3,039.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Pidilite Industries Bonus Share

कंपनी ने आज 15 साल के बाद फिर से बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि वो 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करेगी। हालांकि कंपनी ने अभी तक बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

कंपनी ने आखिरी बार साल 2010 में 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की थी।

Pidilite Industries Dividend

बोर्ड मेंबर्स ने आज जून तिमाही के नतीजों के साथ-साथ 1000% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि वो 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड देगी। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में बुधवार 13 अगस्त का दिन तय किया है। 

Pidilite Industries Q1 FY26 Results 

पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए ₹672.41 करोड़ का कंसो नेट प्रॉफिट अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह ₹566.92 करोड़ था।

Pidilite Industries Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार जुलाई 2025 में 20 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2024 में 16 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 11 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2022 में 8.5 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2021 में 8.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
