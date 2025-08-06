scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसहर दिन सिर्फ ₹400 बचाकर बना लें ₹70 लाख का कॉर्पस, गजब है सरकार की ये पोस्ट ऑफिस स्कीम

हर दिन सिर्फ ₹400 बचाकर बना लें ₹70 लाख का कॉर्पस, गजब है सरकार की ये पोस्ट ऑफिस स्कीम

वर्तमान में सरकार इस योजना पर 8.2% सालाना ब्याज दे रही है। अगर सही तरीके से निवेश किया जाए, तो इस स्कीम से 21 साल बाद लगभग ₹70 लाख तक का कॉर्पस बन सकता है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 6, 2025 18:00 IST
Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) एक सुरक्षित और टैक्स-फ्री निवेश विकल्प है, जो बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक रूप से मजबूती देता है। वर्तमान में सरकार इस योजना पर 8.2% सालाना ब्याज दे रही है। अगर सही तरीके से निवेश किया जाए, तो इस स्कीम से 21 साल बाद लगभग ₹70 लाख तक का कॉर्पस बन सकता है। 

कैसे बनेगा 70 लाख रुपये का कॉर्पस?

सुकन्या समृद्धि योजना में आप एक वित्तीय वर्ष में अधिकमत 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। इसमें आप बेटी की 5 साल की उम्र शुरू होने पर निवेश करना शुरू कर सकते हैं। 

ऐसे में अगर आप हर दिन ₹400 यानी महीने में ₹12,500 रुपये बचाते हैं या सालाना ₹1.5 लाख का निवेश करते हैं और अपनी बेटी की 5 साल के उम्र होने पर निवेश शुरू कर उस लगातार 15 सालों तक हर साल ₹1.5 लाख का निवेश करते हैं तो इस तरह कुल निवेश ₹22.5 लाख होगा।

21 साल की मैच्योरिटी तक, केवल ब्याज से करीब ₹46.77 लाख की कमाई होगी और कुल रकम ₹69.27 लाख तक पहुंच जाएगी।

स्कीम की शर्तें और फायदे

  • सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट बेटी के जन्म से 10 साल की उम्र तक खोला जा सकता है।
     
  • एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों के खाते खुल सकते हैं (जुड़वा बच्चियों के केस में तीन)।
     
  • न्यूनतम निवेश ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख सालाना।
     
  • सिर्फ 15 साल तक निवेश करना है, लेकिन मैच्योरिटी 21 साल पर होगी।
     
  • जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत कटौती के लिए योग्य है।
     
  • 18 साल की उम्र या 10वीं कक्षा पास होने पर आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है।

निकासी और उपयोग

18 साल की आयु के बाद या बेटी के 10वीं पास करने पर आंशिक निकासी कर सकते हैं। शादी या उच्च शिक्षा जैसे उद्देश्यों के लिए फंड का उपयोग किया जा सकता है। एक बार में या साल में एक बार किश्तों में निकासी की जा सकती है।

