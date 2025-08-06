scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारनंदन डेनिम Q1 रिजल्ट: जबरदस्त सेल्स ग्रोथ, फिर भी कंपनी की रेटिंग में गिरावट

नंदन डेनिम Q1 रिजल्ट: जबरदस्त सेल्स ग्रोथ, फिर भी कंपनी की रेटिंग में गिरावट

Nandan Denim ने जून 2025 तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बीते छह महीनों में ₹2,096.33 करोड़ की नेट सेल्स दर्ज की है। आइए, जानते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 6, 2025 16:53 IST
Nandan Denim stock is trading higher than the 10 day, 20 day, 30 day, 50 day, 100 day and 150 day moving averages.
गारमेंट और एपरल सेक्टर की माइक्रोकैप कंपनी नंदन डेनिम (Nandan Denim) ने जून 2025 तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बीते छह महीनों में ₹2,096.33 करोड़ की नेट सेल्स दर्ज की है, जो कि सालाना आधार पर 61.16% की जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि बाजार में कंपनी के प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड बनी हुई है।

इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹13.28 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹11.20 करोड़ रहा है, जो कि पिछले पांच क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है। कंपनी की Earnings Per Share (EPS) ₹0.08 तक पहुंच गई है, जो निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है।

नंदन डेनिम ने अपने स्टॉक मैनेजमेंट में भी सुधार दिखाया है। कंपनी का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 20.06 बार तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि स्टॉक को जल्दी-जल्दी बेचा जा रहा है। इसके साथ ही डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो 6.95 बार रहा, यानी कंपनी को कस्टमर से पेमेंट भी जल्दी मिल रहा है।

हालांकि नतीजे शानदार रहे हैं, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन स्कोर में गिरावट आई है। पिछले तीन महीनों में यह स्कोर 13 से घटकर 9 रह गया है। यानी फाइनेंशियल्स तो ठीक हैं, लेकिन कुछ इंटरनल या मार्केट से जुड़े फैक्टर्स हैं जिनके कारण एनालिस्ट्स थोड़ा सतर्क हो गए हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 6, 2025