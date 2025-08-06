scorecardresearch
18% प्रीमियम के साथ Mehul Colours के शेयर की जबरदस्त एंट्री, इस भाव पर हुई लिस्टिंग

18% प्रीमियम के साथ Mehul Colours के शेयर की जबरदस्त एंट्री, इस भाव पर हुई लिस्टिंग

Mehul Colours India Limited का शेयर 6 अगस्त को BSE SME पर लिस्ट हुआ। कंपनी को निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिला है। कंपनी के शेयर 85 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए हैं।

UPDATED: Aug 6, 2025 15:59 IST
Mehul Colours India Limited
Mehul Colours India Limited

शेयर बाजार में आज एक और SME कंपनी की शानदार एंट्री हुई है। Mehul Colours India Limited का शेयर आज यानी 6 अगस्त को BSE SME पर लिस्ट हुआ। इसकी ओपनिंग ₹85 पर हुई। यह इसके इश्यू प्राइस ₹72 के मुकाबले करीब 18% ऊपर रहा।

पहले ही दिन 24% तक चढ़ गया शेयर

शेयर की लिस्टिंग तो ₹85 पर हुई, लेकिन बाजार खुलने के बाद इसमें और भी तेजी देखी गई। दिन के दौरान Mehul Colours का शेयर (Mehul Colours share price) बढ़कर ₹89.25 तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि निवेशकों को पहले ही दिन 24% से ज्यादा का रिटर्न मिल गया। 

ग्रे मार्केट ने पहले ही इशारा कर दिया 

लिस्टिंग से पहले इस शेयर का (Grey Market Premium – GMP) ₹11 चल रहा था, जिससे यह उम्मीद की जा रही थी कि शेयर ₹83 तक लिस्ट हो सकता है। लेकिन जब यह ₹85 पर लिस्ट हुआ, तो यह अनुमान से भी बेहतर रहा। इससे पहले कई SME IPOs को ग्रे मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

IPO को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला

Mehul Colours का आईपीओ (Mehul Colours IPO) 30 जुलाई से 1 अगस्त तक खुला था। इसमें निवेशकों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। इस इश्यू को कुल 7.98 गुना सब्सक्राइब किया गया। अगर हम रिटेल निवेशकों की बात करें तो उन्होंने इसे 3.56 गुना, QIB (Qualified Institutional Buyers) ने 13.54 गुना और NII (Non-Institutional Investors) ने 10.91 गुना सब्सक्राइब किया। यानी हर श्रेणी में इसका रिस्पॉन्स जबरदस्त रहा।

इस आईपीओ के तहत कंपनी ने 30.08 लाख नए शेयर जारी किए थे और इसका कुल साइज ₹21.66 करोड़ का था। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹68 से ₹72 प्रति शेयर रखा गया था। कंपनी को इसके जरिए फंड जुटाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि उम्मीद से ज्यादा दिलचस्पी दिखाई गई।

Mehul Colours के बारे में

Mehul Colours एक Dye and Chemical Manufacturer कंपनी है, जो अलग-अलग इंडस्ट्री के लिए कलर और केमिकल्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल, प्लास्टिक, पेंट और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वसई, महाराष्ट्र में है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Aug 6, 2025