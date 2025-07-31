August 2025 में लॉन्च होंगी ये दमदार कारें, लिस्ट में Mahindra, Volvo से लेकर Mercedes का नाम शामिल

अगस्त 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए काफी खास रहने वाला है। इस महीने कई बड़ी कार कंपनियां अपने नए मॉडल्स को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें इलेक्ट्रिक एसयूवी से लेकर लग्जरी कूपे और फेसलिफ्टेड मॉडल तक शामिल हैं। आइए जानते हैं कि अगस्त में किन कंपनियों की नई कारें भारत में दस्तक देने वाली हैं।

Volvo XC60

स्वीडिश कार निर्माता Volvo अपनी पॉपुलर SUV XC60 का फेसलिफ्टेड वर्जन अगस्त की पहली तारीख को लॉन्च करने जा रही है। इस बार इस कार में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कंपनी इस SUV को प्रीमियम सेगमेंट में पेश करेगी और इसमें नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सेफ्टी फीचर्स और रिफ्रेश्ड इंटीरियर देखने को मिल सकता है।

Mercedes AMG CLE 53 Coupe

12 अगस्त को मर्सिडीज बेंज़ भारत में अपनी पावरफुल कार AMG CLE 53 Coupe को लॉन्च करने जा रही है। यह कार न सिर्फ स्पोर्टी लुक में होगी, बल्कि इसमें जबरदस्त इंजन और लग्जरी फीचर्स भी मिलेंगे। मर्सिडीज की यह कार खासतौर पर उन लोगों के लिए होगी जो परफॉर्मेंस और स्टाइल दोनों चाहते हैं।

Vinfast VF7

वियतनाम की कंपनी Vinfast भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV VF7 को लॉन्च करने जा रही है। इसे इस साल जनवरी में हुए ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। इस गाड़ी में एडवांस फीचर्स, लंबी रेंज और मॉडर्न लुक दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इसे अगस्त के मध्य में लॉन्च किया जाएगा और यह इलेक्ट्रिक सेगमेंट में नया विकल्प बन सकती है।

Renault Kiger

Renault Kiger पहले से ही सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में एक लोकप्रिय नाम है। अब कंपनी इसका फेसलिफ्ट वर्जन अगस्त के आखिर तक लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नई काइगर में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव, अपडेटेड इंटीरियर और कुछ नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, जिससे यह और भी आकर्षक बन जाएगी।

Mahindra SUV

Mahindra इस बार 15 अगस्त को बड़ा धमाका करने वाली है। कंपनी अपने चार कॉन्सेप्ट मॉडल्स – Vision S, Vision SXT, Vision T और Vision X को पेश करने की योजना बना रही है। हालांकि अभी इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये SUVs महिंद्रा की आने वाली इलेक्ट्रिक और फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों की झलक दे सकती हैं।