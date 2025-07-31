Tata Investment Share Price: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इंवेस्टमेंट (Tata Investment Corporation) के शेयर आज 1% चढ़कर बंद हुए। हालांकि स्टॉक में आज करीब 3% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने आज अपना दिन का उच्चतम स्तर 6929.60 रुपये पर टच किया।

स्टॉक में यह तेजी तब आई जब आज कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 4 अगस्त को कंपनी के बोर्ड मेंबर्स Q1FY26 के लिए वित्तीय नतीजों को जारी करने के साथ-साथ स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) पर भी विचार करेगी।

Tata Investment Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.11% या 74.95 रुपये की तेजी के साथ 6806.10 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.98% या 66 रुपये चढ़कर 6,797 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 34,435.66 करोड़ का है।

Tata Investment Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब एक प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 168 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 361 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 831 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Tata Investment Corporation एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जो मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों की लिस्टेड और नॉन- लिस्टेड कंपनियों के इक्विटी शेयरों, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करती है। यह कंपनी टाटा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी रखती है, जैसे कि Tata Asset Management Pvt. Ltd. (TAM), जिसमें टाटा इंवेस्टमेंट की हिस्सेदारी लगभग 32% है। Tata Investment को CRISIL की ओर से ‘AAA’ रेटिंग मिली हुई है, जो सबसे अधिक सुरक्षा की कैटेगरी को दिखाता है।