HUL Share Price: दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (Hindustan Unilever Ltd) के शेयरों में आज 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। यह तेजी कंपनी द्वारा मजबूत Q1 FY26 रिजल्ट के बाद आई है।

दोपहर 13:48 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 4.21% या 102.60 रुपये की तेजी के साथ 2,540 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.19% या 102 रुपये चढ़कर 2539 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी का शेयर आज 2418 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अब तक इसने अपना इंट्राडे हाई 2548.20 रुपये को टच कर लिया है।

कंपनी ने आज अप्रैल-जून तिमाही के नतीजों को जारी करते हुए बताया कि कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के 2,538 करोड़ रुपये से 7.6% बढ़कर 2,732 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा परिचालन राजस्व 3.8% बढ़कर 15,747 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 15,166 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने कहा कि जून 2025 को समाप्त पहली तिमाही में उसका कुल खर्च 12,807 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के 12,116 करोड़ रुपये से 5.7% की एनुअल ग्रोथ को दर्शाता है।

तिमाही के दौरान सेगमेंट प्रदर्शन मिला-जुला रहा, होम केयर का राजस्व पिछले साल की समान अवधि के 5,675 करोड़ रुपये की तुलना में 2% बढ़कर 5,783 करोड़ रुपये हो गया। ब्यूटी एंड वेलबीइंग सेगमेंट ने बेहतर प्रदर्शन किया और रेवेन्यू 4.7% बढ़कर 3,349 करोड़ रुपये हो गया। फूड बिजनेस में भी मामूली वृद्धि हुई और कारोबार 4.3% बढ़कर 4,016 करोड़ रुपये हो गया।

हिंदुस्तान यूनिलीवर का EBITDA मार्जिन जून तिमाही में साल-दर-साल 130 बेसिस प्वाइंट घटकर 22.8% रह गया, जो कंपनी के अनुमान के अनुरूप है। FMCG कंपनी ने इस गिरावट का कारण बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए किए गए निवेश में बढ़ोतरी को बताया।

