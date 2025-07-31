होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक सितंबर में होगी पेश, 500cc बाइक जैसी पावर के साथ करेगी एंट्री

होंडा मोटरसाइकिल सेगमेंट में बड़ा बदलाव लाने जा रही है। कंपनी 2 सितंबर 2025 को अपनी पहली बड़ी इलेक्ट्रिक बाइक पेश करेगी। यह होंडा की पहली ऐसी बाइक होगी जो पावर, रेंज और टेक्नोलॉजी के मामले में अब तक की इलेक्ट्रिक बाइक्स से अलग होगी। खास बात ये है कि इस बाइक का परफॉर्मेंस एक 500cc पेट्रोल इंजन वाली बाइक के बराबर हो सकता है।

बाइक का लुक टीजर में आया सामने

होंडा ने हाल ही में इस बाइक का एक टीजर जारी किया है। इसमें बाइक को तेजी से चलते हुए दिखाया गया है, लेकिन इसे कैमोफ्लॉज किया गया है ताकि पूरा डिजाइन साफ न दिखे। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका लुक पिछले साल शोकेस की गई EV Fun कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता है। उस कॉन्सेप्ट के बारे में कंपनी ने कहा था कि उसका परफॉर्मेंस एक मिड-साइज पेट्रोल बाइक के बराबर होगा। इसलिए माना जा रहा है कि नई इलेक्ट्रिक बाइक भी उतनी ही दमदार होगी।

फीचर्स में होगा नया एक्सपीरियंस

टीज़र में कुछ ऐसे फीचर्स नजर आए हैं जो इस बाइक को खास बनाते हैं। बाइक में एक बड़ी डिजिटल TFT स्क्रीन है, चौड़ी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) दी गई हैं, और क्लिप-ऑन हैंडलबार के साथ स्टाइलिश मिरर भी देखने को मिले हैं। इसका सीटिंग स्टाइल भी थोड़ा स्पोर्टी लगता है, जिससे पता चलता है कि यह बाइक युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

होंडा इस बाइक में CCS2 चार्जिंग पोर्ट देने जा रही है। यह वही सिस्टम है जो अधिकतर इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि यह बाइक बहुत जल्दी चार्ज हो सकेगी, और लंबे सफर के लिए भी यह परेशानी नहीं देगी। इससे उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो रोज़ाना या हाईवे पर लंबी दूरी तय करते हैं।

भारत के EV बाजार में होगा बदलाव

भारत में अब तक ज्यादातर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सिटी यूज के लिए बने हैं और उनमें बहुत ज्यादा पावर नहीं होती। लेकिन होंडा की यह नई बाइक उस सोच को पूरी तरह बदल सकती है। यह बाइक उन लोगों के लिए भी एक विकल्प बन सकती है जो पहले सिर्फ पेट्रोल इंजन वाली बाइक चलाते थे।