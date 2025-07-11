Tata ने Nexon और Curvv EV कस्टमर को दिया तोहफा, कार की बैटरी को मिला लाइफटाइम वारंटी

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स (Tata Motors) है। टाटा मोटर्स ने अपने कस्टमर को एक और बड़ी राहत दी है। कंपनी ने अब Nexon EV 45kWh और Curvv EV पर लाइफटाइम एचवी बैटरी वारंटी देने का एलान किया है। ये वही वॉरंटी है जो पहले Harrier EV के साथ शुरू की गई थी। अब इसे दो और पॉपुलर SUV में लागू किया गया है।

क्या है Lifetime HV Battery Warranty?

EV में सबसे महंगा और महत्वपूर्ण हिस्सा हाई वोल्टेज बैटरी होता है। अब Tata Motors अपने ग्राहकों को इस बैटरी पर लाइफटाइम की वारंटी दे रही है। यानी अगर आप Curvv EV या Nexon EV 45kWh खरीदते हैं या पहले से मालिक हैं तो आपको EV बैटरी को लेकर किसी भी तरह की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी।

Tata ने साफ किया है कि ये लाइफटाइम बैटरी वारंटी सिर्फ उन कस्टमर को मिलेगी जो पहले मालिक हैं। इसका मतलब है कि जिनके नाम पर कार रजिस्टर्ड है। यह सुविधा नए खरीदारों के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों को भी मिलेगी, बशर्ते वे वाहन के पहले रजिस्टर्ड मालिक हों।

टाटा मोटर्स ने कहा कि हमारा उद्देश्य EV टेक्नोलॉजी को आम जनता तक पहुंचाना है और एक ऐसा भरोसा देना है जिससे ग्राहक बेझिझक EV खरीद सकें। लाइफटाइम वारंटी के जरिए हम लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जिसमें उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत न हो।

कंपनी ने शुरू किया लॉयल्टी प्रोग्राम

Tata ने अपने मौजूदा EV ग्राहकों के लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी शुरू किया है। अगर कोई मौजूदा Tata EV ग्राहक Curvv EV या Nexon EV 45kWh खरीदता है तो उसे सीधे ₹50,000 की छूट दी जाएगी। इसका मतलब है कि टाटा अपने पुराने ग्राहकों को भी नए खरीदारी पर एक्स्ट्रा फायदा दे रही है।

