Tata Harrier.ev: टाटा मोटर्स की हाल ही में लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक SUV Harrier.ev ने Bharat New Car Assessment Program (Bharat NCAP) में सुरक्षा के दोनों प्रमुख वर्गों- एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। AOP क्लास में SUV ने 32 में से 32 और COP में 49 में से 45 अंक प्राप्त किए, जिससे यह भारत में सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक SUV में से एक बन गई है।

Harrier.ev को फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में फुल स्कोर (16/16) मिला है। सुरक्षा के लिहाज से यह SUV लेवल-2 ADAS समेत 20+ स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स से लैस है- जैसे Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, और Autonomous Emergency Braking। सात एयरबैग, ESP, i-VBAC, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और SOS कॉलिंग जैसी सुविधाएं इसे और मजबूती देती है।

यह इलेक्ट्रिक SUV Tata की acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बनी है और Quad Wheel Drive (QWD) सेटअप में 504Nm टॉर्क जनरेट करती है। यह SUV मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ती है। इसके 65kWh और 75kWh के बैटरी विकल्पों में से बड़ा पैक ARAI प्रमाणित 627 किमी की रेंज देता है।

SUV की शुरुआती कीमत ₹21.49 लाख (Ex-showroom) रखी गई है, जो 75kWh बैटरी वाले वेरिएंट में ₹27.49 लाख तक जाती है। रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट्स की बुकिंग 2 जुलाई से शुरू होगी और QWD वेरिएंट की कीमतें 27 जून को घोषित की जाएंगी।

Harrier.ev में ऑफ-रोडिंग के लिए 6 टेरेन मोड, 540-डिग्री क्लियर व्यू असिस्ट, Ultra Glide सस्पेंशन और बेहतरीन एप्रोच व डिपार्चर एंगल दिए गए हैं। इसके साथ ही यह V2L और V2V चार्जिंग सपोर्ट करता है।

इंटीरियर्स में Zenith Suite के साथ लाउंज जैसा एक्सपीरियंस मिलता है- जैसे पावर्ड सीट्स, वॉइस-इनेबल पैनोरमिक सनरूफ और 999 लीटर तक का बूट स्पेस। इसमें पहली बार Neo QLED डिस्प्ले, JBL डॉल्बी एटमस साउंड सिस्टम और UPI बेस्ड DrivePay की सुविधा भी दी गई है।

लॉन्ग-टर्म ट्रस्ट के लिए कंपनी लाइफटाइम बैटरी वारंटी दे रही है। इस SUV की सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और रेंज इसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनाते हैं।