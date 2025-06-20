Royal Enfield: रॉयल एनफील्ड ने 2025 के लिए अपने आइकॉनिक बुलेट 350 (Bullet 350) रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अब इसकी कीमत ₹1.75 लाख से शुरू होकर ₹2.18 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जो वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग है। कंपनी ने इस मौके पर एक नया बेस वेरिएंट 'बैटालियन ब्लैक' (Battalion Black) भी पेश किया है।

अपडेटेड बुलेट 350 वैरिएंट लाइन-अप और कीमत

बटालियन ब्लैक अब बुलेट फैमली का बेस वेरिएंट है, जिसकी कीमत 1.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह वेरिएंट पारंपरिक बुलेट लवर्स के लिए खास तैयार किया गया है, जिसमें ऑल-ब्लैक बॉडी, गोल्डन हैंड-पेंटेड पिनस्ट्राइप्स, रेट्रो टेललाइट, स्कूप्ड सिंगल सीट और रियर ड्रम ब्रेक शामिल हैं।

मिलिट्री वेरिएंट, जो पहले सबसे किफायती ऑप्शन था, अब 1.76 लाख रुपये में उपलब्ध है और यह लाल और काले रंग में उपलब्ध है।

ब्लैक और मैरून रंग में उपलब्ध स्टैंडर्ड वेरिएंट में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और इसकी कीमत 2 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। लाइनअप में सबसे ऊपर ब्लैक गोल्ड एडिशन है, जो अब 2,000 रुपये बढ़कर 2.18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है। मिलिट्री सिल्वर वेरिएंट को बंद कर दिया गया है।

कीमत और वैरिएंट को अपडेट किया गया है, लेकिन बुलेट 350 में 349cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड J-सीरीज इंजन लगा हुआ है। यह मोटर 6,100rpm पर 20.2bhp और 4,000rpm पर 27Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। सस्पेंशन ड्यूटी को 130mm ट्रैवल के साथ 41mm टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और सिक्स-स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर द्वारा संभाला जाता है।

निचले वेरिएंट पर ब्रेकिंग में 300 मिमी फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम शामिल हैं, जबकि हाई वेरिएंट में 270 मिमी रियर डिस्क की सुविधा है। चुनिंदा ट्रिम्स पर डुअल-चैनल ABS की पेशकश की जाती है। अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में क्लच लीवर के बगल में एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और एक ट्विन डाउनट्यूब स्पाइन फ्रेम शामिल हैं।

1932 से लगातार प्रोडक्शन में बनी बुलेट 350, आज भी रॉयल एनफील्ड की विरासत का प्रतीक है। आधुनिक J-सीरीज प्लेटफॉर्म पर आधारित होने के बावजूद इसका क्लासिक लुक इसकी सबसे बड़ी पहचान बना हुआ है।