जिंदगी में पहले बार खरीदने जा रहे हैं कार तो इन 6 बातों का रखें ध्यान - उसके बाद ही करें पेमेंट
सही कार खरीदने का निर्णय लेना आसान नहीं है। आज हम आपको इस आर्टिकल में ऐसे 6 चीजें बताएंगे जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी।
Car Buying Tips : पहली बार कार खरीदना हर किसी के जीवन में एक खास और यादगार पल होता है। यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत का प्रतीक भी होता है। आजकल मार्केट में हर प्राइस रेंज में कई ऑप्शन उपलब्ध हैं ऐसे में सही कार खरीदने का निर्णय लेना आसान नहीं है। आज हम आपको इस आर्टिकल में ऐसे 6 चीजें बताएंगे जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी।
जाहिर है कि अगर आपने कार खरीदने का सोचा है तो आपने बजट और जरूरत के बारे में सोच लिया होगा। बस बजट बनाते वक्त ध्यान रखें की कार से जुड़े सभी मासिक खर्च आपके इनकम के 20% से ज्यादा नहीं होने चाहिए - इसमें EMI, बीमा, रखरखाव, और ईंधन खर्च शामिल हैं।
वहीं जरूरत से यहां यह मतलब है कि आप किस चीज के लिए खरीद रहे हैं जैसे रोज ऑफिस जाना है तो हैचबैक सही है, वहीं लंबी यात्राओं और परिवार के साथ सफर के लिए SUV या सेडान बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अब चलिए उन 6 चीजों के बारे में जानते हैं जो आपको खरीदने खरदीने से पहले जरूर देखना चाहिए।
1. फ्यूल ऑप्शन
आपको पट्रोल, सीएनजी, डीजल या ईवी कौन की कार लेने है इसे सोच-समझकर तय करें। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पेट्रोल, लंबी दूरी के लिए डीजल, सस्ता विकल्प चाहें तो CNG और पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक कार बढ़िया विकल्प हैं। लेकिन, चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता जैसी बारीकियों पर भी ध्यान देना जरूरी है।
2. मेंटेनेंस और सर्विस नेटवर्क
मेंटेनेंस और सर्विस नेटवर्क की अनदेखी भारी पड़ सकती है। ऐसी कार चुनें जिसके सर्विस सेंटर पास में हों और स्पेयर पार्ट्स किफायती हों। पुराने ग्राहकों के अनुभव जानना भी फायदेमंद रहता है।
3. ईएमआई और फाइनेंस
कार के फाइनेंस का ऑप्शन समझदारी से चुनें। अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरें, डाउन पेमेंट और प्रोसेसिंग फीस की तुलना करें। ‘नो-कॉस्ट EMI’ जैसी योजनाओं की शर्तें जरूर पढ़ें।
4. टेस्ट ड्राइव
टेस्ट ड्राइव को नजरअंदाज न करें। कार का असली फील तभी आता है जब आप खुद ड्राइव करते हैं। स्टीयरिंग, ब्रेकिंग, सीटिंग पोज़िशन और सुरक्षा फीचर्स की जांच करें।
5. सेफ्टी को प्राथमिकता दें
सेफ्टी को प्राथमिकता दें ना कि स्टाइल को। एयरबैग, ABS, रियर कैमरा और क्रैश टेस्ट रेटिंग जैसे फीचर्स को जरूर देखें।
6. ऑन-रोड प्राइस और छिपे हुए खर्च देखें
ऑन-रोड प्राइस और छिपे हुए खर्चों को समझना जरूरी है। एक्स-शोरूम और ऑन-रोड कीमतों में फर्क जानें और हर चार्ज को लिखित में लें।