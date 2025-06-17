Top 5 Cars in terms of Safety and Mileage: भारतीय ग्राहक अब सिर्फ स्टाइल या ब्रांड के भरोसे कार नहीं खरीदते, बल्कि अब सुरक्षा और माइलेज को भी देखते हैं। अगर आप 10 लाख रुपये के बजट में ऐसी कार की तलाश में हैं जो न सिर्फ बेहतर माइलेज दे, बल्कि सुरक्षा के मानकों पर भी खरी उतरे, तो यह खबर आपके लिए हो सकती है।

इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 कार बता रहे हैं जो इन दोनों मामलों में अच्छी मानी जाती हैं और रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करती हैं।

1. Tata Altroz (Facelift 2025)

₹6.89 लाख से शुरू होने वाली Tata Altroz अपने सेगमेंट में एकमात्र ALFA आर्किटेक्चर पर बनी कार है जिसमें अब 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसका नया फेसलिफ्ट वर्जन इसे पहले से और ज्यादा प्रीमियम और सुरक्षित बनाता है।

सुरक्षा के लिए: 6 एयरबैग्स, ABS + EBD, Electronic Stability Program (ESC), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, 360° कैमरा, 3‑पॉइंट रियर सीट बेल्ट, ALFA आर्किटेक्चर और हाई-स्ट्रेन्थ स्टील बॉडी मिलती है।

माइलेज: CNG वेरिएंट ARAI रेटिंग ~26.9 km/kg; शहर में–20.5 km/kg, हाइवे पर- 29.6 km/kg; पेट्रोल/डीजल 19–23 kmpl

2. Maruti Suzuki Baleno (CNG वैरिएंट)

मारुति की भरोसेमंद हैचबैक Baleno अब CNG ऑप्शन के साथ आती है, जो लगभग 30.6 km/kg का माइलेज देती है। ₹6.7 लाख की शुरुआती कीमत पर यह कार उन ग्राहकों के लिए आदर्श है जो माइलेज में कोई समझौता नहीं करना चाहते।

सुरक्षा के लिए: डुअल एयरबैग (टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स), ABS + EBD, ESC, Hill‑Hold Assist; BNCAP–4 स्टार (वयस्क), 3‑स्टार (बच्चे) सुरक्षा रेटिंग मिलती है।

माइलेज: पेट्रोल: 22.35–22.94 kmpl; CNG: 30.61 km/kg (City~30 km/kg)

3. Tata Punch

₹5.99 लाख से शुरू होने वाली Tata Punch एक माइक्रो SUV है जो सुरक्षा और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में उपलब्ध यह कार शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बेहतर परफॉर्म करती है।

सुरक्षा के लिए: 5‑स्टार Global NCAP (एडल्ट), 4‑स्टार (बच्चे); डुअल एयरबैग्स, ABS + EBD, ESC (EV वेरिएंट में), ISOFIX, TPMS, रियर कैमरा/सेंसर्स

माइलेज: पेट्रोल ~18–20 kmpl; अनुमानित (CNG नहीं; EV अलग मॉडल)

4. Hyundai Exter

Hyundai की एंट्री-लेवल SUV Exter ₹6.21 लाख से शुरू होती है और इसका SX Smart वैरिएंट ₹7.68 लाख में आता है। इसमें CNG विकल्प और एडवांस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स मिलता हैं, जो इसे युवा खरीदारों के बीच लोकप्रिय बनाता है।

सुरक्षा के लिए: 6 एयरबैग्स, ABS + EBD, ESC, VSM, HAC, रियर पार्किंग सेंसर + कैमरा, 3‑POINT सीट बेल्ट रिमाइंडर, Burglar Alarm, SOS कॉल; ISOFIX और डैशकैम (टॉप वेरिएंट) मिलता है।

माइलेज: ARAI रेटिंग ~19.2 kmpl; 1.2L पेट्रोल इंजन (~19.4 kmpl रिपोर्ट)

5. Maruti Suzuki Celerio

अगर आपकी टॉप प्राथमिकता सिर्फ माइलेज है, तो ₹5.50 लाख की Maruti Celerio आपके लिए सबसे किफायती विकल्प हो सकती है। इसका AMT वैरिएंट 27 kmpl तक का माइलेज देता है और शहरी इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

सुरक्षा के लिए: स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स (2025 में अपडेट), ABS, EBD, फ्रंट डुअल एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, Child Lock, High‑speed Warning; Hill‑Hold (टॉप वेरिएंट)

माइलेज: पेट्रोल: 24.97–26 kmpl; CNG: ~34.4 km/kg