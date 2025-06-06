Best Cars Under 10 Lakhs: अगर आप एक कार खरीदने का सोच रहे हैं और आपका बजट 10 लाख रुपये का है तो आज हम आपके लिए ऐसे 10 कार ढूंढ कर लाए हैं जिसे आप देख सकते हैं। यहां बताए गए सभी कार की लिस्ट अपडेटेड है जो जून 2025 तक लॉन्च हो चुके हैं।

1. Tata Curvv

इस कार की एवरेज एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये है। स्टाइलिश कूप डिजाइन, जबरदस्त फीचर, डायवर्स पावरट्रेन ऑप्शन और व्यापक वैरिएंट लाइन-अप, कर्व को हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करने वाला एक अच्छा विकल्प बनाता है।

2. Kia Syros

इस कार की एवरेज एक्स-शोरूम कीमत 9.50 लाख रुपये है। साइरोस किआ की एक बी-एसयूवी है जिसे ब्रांड की भारत रेंज में सोनेट से ऊपर रखा गया है। यह कार्निवल और EV9 के बाद किआ 2.0 प्रोग्राम पर आधारित तीसरी पेशकश है। एसयूवी आठ रंगों में उपलब्ध है। इसके अलावा, ग्राहक छह वैरिएंट - HTK, HTK (O), HTK+, HTX, HTX+ और HTX+ (O) में से चुन सकते हैं।

3. Mahindra Bolero Neo

इस कार की एवरेज एक्स-शोरूम कीमत 9.97 लाख रुपये है। महिंद्रा बोलेरो नियो की सड़क पर मौजूदगी शानदार है और यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छे कार में से एक है। इसमें बड़ी खिड़कियां और सपोर्टिव सीटों के साथ इसका स्पेसियस केबिन आरामदायक और हवादार वातावरण प्रदान करता है।

4. Tata Punch EV

इस कार की एवरेज एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। टाटा पंच ईवी एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसमें स्टाइलिश डिजाइन, मजबूत निर्माण गुणवत्ता और विशाल इंटीरियर है। इसमें प्रतिस्पर्धी ड्राइविंग रेंज, फास्ट चार्जिंग क्षमता और आधुनिक सुविधाएं हैं, जो इसे एक आकर्षक ईवी विकल्प बनाती हैं।

5. Hyundai i20 N Line

इस कार की एवरेज एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। हुंडई i20 N लाइन मौजूदा हैचबैक का स्पोर्टी वर्जन है। 1.0-लीटर TGDi पेट्रोल मोटर से लैस, इस पांच-सीटर हैच में दो ट्रांसमिशन विकल्प हैं - मैनुअल और ऑटोमैटिक। इसमें सात कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

6. Tata Nexon

इस कार की एवरेज एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख रुपये है। नेक्सन एक स्पेसियस और आरामदायक एसयूवी है जो देखने में अच्छी लगती है, कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसे पांच स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है।

7. Maruti Suzuki Brezza

इस कार की एवरेज एक्स-शोरूम कीमत 8.69 लाख रुपये है। मारुति की एकमात्र कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेज़ा में पांच यात्रियों के लिए एक स्पेसियस और आरामदायक केबिन है। इसमें कई फील-गुड फीचर्स, काफी अच्छी क्वालिटी और बड़ा बूट है।

8. Citroen Aircross

इस कार की एवरेज एक्स-शोरूम कीमत 8.62 लाख रुपये है। 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी, सिट्रोएन एयरक्रॉस 17 वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें 1199 सीसी का इंजन और 2 ट्रांसमिशन का विकल्प है: मैनुअल और ऑटोमैटिक। एयरक्रॉस 6 एयरबैग के साथ आता है। सिट्रोएन एयरक्रॉस का ग्राउंड क्लीयरेंस (अनलोडेड) 200 मिमी है और यह 8 रंगों में उपलब्ध है।

9. Citroen Basalt

इस कार की एवरेज एक्स-शोरूम कीमत 8.32 लाख रुपये है। सिट्रोन बेसाल्ट एक मजबूत और रोबस्ट ड्राइविंग अनुभव देता है, जिसमें आरामदायक सीटिंग और स्पेसियस केबिन मिलता है।

10.Maruti Suzuki Ertiga



इस कार की एवरेज एक्स-शोरूम कीमत 8.97 लाख रुपये है। एर्टिगा एक MPV है, जिसमें पर्याप्त आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ वैल्यू फॉर मनी है।