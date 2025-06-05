2025 Yezdi Adventure: नई और अपडेटेड येजदी बाइक लॉन्च, मिलेंगे ढेरों नए फीचर्स - चेक करें प्राइस

2025 Yezdi Adventure: क्लासिक लीजेंड्स की सब्सिडियरी कंपनी जावा येजदी मोटरसाइकिल (Jawa Yezdi Motorcycles) ने भारतीय बाजार में येजदी एडवेंचर (Yezdi Adventure) के 2025 वर्जन को लॉन्च किया है। देश के सभी जावा येजदी डीलरशिप पर बुकिंग और टेस्ट राइड अब खुली हैं।

2.15 - लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और 2.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच की कीमत वाले इस अपडेटेड मोटरसाइकिल में कई कॉस्मेटिक सुधार, नए फीचर और मामूली मैकेनिकल बदलाव किए गए हैं, ताकि एडवेंचर सेगमेंट में इसकी मौजूदगी को और मजबूत किया जा सके।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

2025 Yezdi Adventure: डिजाइन

2025 येजदी एडवेंचर ने अपनी ADV स्टाइलिंग को बरकरार रखा है, लेकिन इसमें विज़ुअल अपडेट दिए गए हैं जो इसकी सड़क पर मौजूदगी को और बेहतर बनाते हैं। सबसे खास बदलाव नया असममित ट्विन-एलईडी हेडलैंप सेटअप है, जिसके दोनों ओर एक लंबा, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और एक रैली-स्टाइल फ्रंट बीक है। फ्यूल टैंक का साइज वही है लेकिन अब इसमें नए ग्राफिक्स और टैंक श्राउड्स हैं, जिन पर “69” डिकल्स और “एडवेंचर” ब्रांडिंग है।

पीछे की तरफ, स्टेप-अप सीट एक नए ट्विन-एलईडी टेल लैंप यूनिट और एक अपस्वेप्ट सेंट्रल एग्जॉस्ट सिस्टम जो बाइक को बेहतर 220 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस देता है।

2025 Yezdi Adventure: क्या-क्या हुआ अपग्रेड?

लेटेस्ट एडवेंचर बाइक में कई तकनीकी अपग्रेड शामिल हैं। इसमें अब पूरी तरह से डिजिटल, एडजस्टेबल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और USB चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मौजूदा तीन-मोड ABS सेटअप - रोड, रेन और ऑफ-रोड के साथ सेगमेंट-फर्स्ट ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत हुई है - जो अलग-अलग इलाकों में सुरक्षा को बढ़ाता है।

2025 Yezdi Adventure: फीचर्स

2025 येजदी एडवेंचर में 334cc, सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो अब OBD2 उत्सर्जन स्टैंडर्ड के अनुरूप है। यह मोटर 29bhp और 29.9Nm का टॉर्क देता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और स्मूथ गियर ट्रांज़िशन के लिए असिस्ट और स्लिपर क्लच से लैस है।

सस्पेंशन की बात करें तो इसमें 41mm टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स के साथ गैटर और रियर में 7-स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ मोनोशॉक दिया गया है। ब्रेकिंग हार्डवेयर में 320mm फ्रंट डिस्क और 240mm रियर डिस्क शामिल हैं, दोनों में फ्लोटिंग कैलीपर्स और डुअल-चैनल ABS है।