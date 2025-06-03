Tata Harrier EV Launch: टाटा की फीचर लोडेड इलेक्ट्रिक एसयूवी हुई लॉन्च! 627km तक की मिलेगी रेंज - इतनी है कीमत

Tata Harrier EV : टाटा मोटर्स ने आधिकारिक तौर पर हैरियर एसयूवी के इलेक्ट्रिक वर्जन Harrier.ev को लॉन्च कर दिया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मैनेजमेंट डायरेक्टर शैलेश चंद्रा के अनुसार, Harrier.ev एक हाई परफॉर्मेंस, फीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक एसयूवी है। यह कार 504Nm का टॉर्क देती है और केवल 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटे की स्पीड पकड़ लेती है जो इसे अपने कैटेगरी की सबसे तेज इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक बनाता है।

Tata Harrier EV : प्राइस

कंपनी ने Tata Harrier EV की प्राइस 21.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है जिसकी बुकिंग 2 जुलाई, 2025 से शुरू होगी। Harrier.ev तीन वेरिएंट और चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध है - नैनिटल नॉक्टर्न, एम्पॉवर्ड ऑक्साइड, प्योर ग्रे और प्रिस्टीन व्हाइट।

टाटा ने हैरियर ईवी को एडवेंचर के लिए तैयार किया है, इसमें फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग के साथ अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है। ऑफ-रोड ज्योमेट्री भी शानदार है, जिसमें 26.4 डिपार्चर एंगल, 25.3 अप्रोच एंगल और 16.6 ब्रेकओवर एंगल है, जो ऊबड़-खाबड़ इलाकों में मदद करता है।

Tata Harrier EV : बैटरी और रेंज

बैटरी विकल्पों में 65kWh और 75kWh लिक्विड-कूल्ड बैटरी पैक शामिल हैं, जिसमें बड़ी यूनिट ARAI MIDC-प्रमाणित 627km तक की रेंज प्रदान करती है।

कंपनी के अनुसार, रियल लाइफ की रेंज 480km से 505km के बीच अनुमानित है, जो इसे एक लंबी दूरी की EV बनाती है। कंपनी ने बताया कि इसमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है।

Harrier.ev केवल 15 मिनट में 250km की रेंज प्राप्त कर सकती है, और 120kW DC फास्ट चार्जर का उपयोग करके 25 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज कर सकती है। होम चार्जिंग विकल्पों में 7.2kWh और 3.3kWh AC समाधान शामिल हैं। यह SUV 3.3kW तक व्हीकल-टू-लोड (V2L) और 5kW तक व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) को भी सपोर्ट करती है।

Tata Harrier EV : फीचर्स

Harrier.ev में 14.5 इंच की सैमसंग नियो QLED इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिसे हरमन द्वारा डेवलप किया गया है, जिसे एक इमर्सिव ऑडियो अनुभव के लिए डॉल्बी एटमॉस के साथ JBL ब्लैक 10-स्पीकर सिस्टम के साथ जोड़ा गया है।

इसमें वॉयस-असिस्टेड डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 540-डिग्री कैमरा व्यू सिस्टम, ट्रांसपेरेंट टेरेन मोड और अतिरिक्त सुरक्षा और सुविधा के लिए 128GB स्टोरेज और QR-आधारित वीडियो रिट्रीवल के साथ बिल्ट-इन डैशकैम की सुविधा है।

रिमोट सुविधाओं में ऑटो पार्क असिस्ट और समन मोड शामिल हैं, जिससे स्मार्टफोन का उपयोग करके गाड़ी को पार्क या निकाला जा सकता है। Harrier.ev में पारंपरिक चाबी की भी ज़रूरत नहीं है - इसके बजाय, यह स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच या NFC कार्ड के ज़रिए संचालित होने वाली डिजिटल की सिस्टम को सपोर्ट करता है।

टाटा हैरियर ईवी ट्रांसपेरेंट मोड

सबसे बेहतरीन टेक इनोवेशन में से एक है ट्रांसपेरेंट मोड है जो ड्राइवरों को कार के नीचे की ज़मीन को सीधे देखने की सुविधा देता है - ऑफ-रोड एडवेंचर के लिए यह एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। टाटा ने ड्राइवपे भी लॉन्च किया है, जो टोल और पार्किंग जैसी सेवाओं के लिए UPI-आधारित इन-कार भुगतान को सक्षम करने वाला एक नया फ़ीचर है।