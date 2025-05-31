2026 Kia EV9 से उठा पर्दा! मिलेगी बढ़ी हुई रेंज, नया वर्जन, स्टाइलिश लुक और...

2026 Kia EV9: किआ ने अमेरिका में अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी EV9 के 2026 मॉडल को पेश किया है, जिसमें चुनिंदा ट्रिम्स के लिए बेहतर रेंज दी गई है और खास स्टाइलिंग के साथ नया नाइटफॉल एडिशन पेश किया गया है। जबकि भारत में केवल टॉप-स्पेक GT-लाइन उपलब्ध है, अमेरिकी बाजार में GT-लाइन के साथ चार ट्रिम्स: लाइट SR, लाइट LR, विंड और लैंड उपलब्ध हैं।

2026 किआ EV9 ने अपने लाइनअप में रेंज में काफी सुधार किया है। GT-Line वेरिएंट के रेज में सबसे बड़ा सुधार देखने को मिला है जिसमें 16.1km की अतिरिक्त रेंज जोड़कर अब कंपनी कुल 451km की रेंज का दावा कर रही है।

विंड और लैंड ट्रिम्स वेरिएंट के रेंज में 4.8km की वृद्धि हुई है जिसके बाद अब रेंज 455km तक है जबकि लाइट LR ट्रिम में 1.6km के रेंज का सुधार हुआ है जिसकी रेंज अब 491km तक है। लाइट SR में 76.1kWh की बैटरी लगी है, जबकि अन्य ट्रिम्स में 99.8kWh का बड़ा बैटरी पैक है।

लैंड ट्रिम के लिए एक्सक्लूसिव नया नाइटफॉल एडिशन, दमदार एस्थेटिक्स के साथ बेहतर परफॉरमेंस को जोड़ता है। इसमें 20 इंच के ब्लैक-आउट एलॉय व्हील, ग्लॉस ब्लैक स्किड प्लेट, फेशिया एक्सेंट, साइड रेल, मिरर, रूफ रेल और एक्सक्लूसिव नाइटफॉल बैजिंग है। भारत में आम “ब्लैक एडिशन” से अलग, इसमें एक अनोखा रोडराइडर ब्राउन एक्सटीरियर कलर दिया गया है। अंदर, ब्लैक थीम स्लीक डैशबोर्ड और नाइटफॉल-स्पेसिफिक स्टिचिंग पैटर्न के साथ जारी है जो छह और सात-सीटर लेआउट दोनों में उपलब्ध है।

नाइटफॉल वर्जन का मुख्य आकर्षण इसका बूस्ट मोड है, जो टॉर्क को 100Nm से 700Nm तक बढ़ा देता है, जो GT-लाइन के आउटपुट के बराबर है।

2026 EV9 को किआ के E-GMP प्लैटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, जिसमें इसके मौजूदा बैटरी विकल्प बरकरार हैं: लाइट SR के लिए 76.1kWh पैक और अन्य ट्रिम्स के लिए 99.8kWh पैक। पावर आउटपुट बेस मॉडल के लिए 201bhp से लेकर हाई ट्रिम्स के लिए 379hp तक है, जो इस थ्री लाइन इलेक्ट्रिक SUV के लिए मजबूत प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।

2026 किआ EV9 प्राइस

किआ ने अमेरिका में EV9 के प्राइस को एडजस्ट किया है। बेस लाइट SR की कीमत 54,900 USD पर स्थिर बनी हुई है। लाइट LR की कीमत अब 59,900 USD (57,900 USD से ऊपर), लैंड ट्रिम की कीमत 69,900 USD और GT-लाइन की कीमत 73,900 USD (पहले 71,900 USD) है।

भारत में लॉन्च होगी ये कार?

2026 किआ EV9 अब अमेरिका में उपलब्ध है हालांकि भारतीय बाजार के लिए अभी तक अपडेट नहीं है, जहां केवल GT-लाइन की पेशकश की जाती है।