Nissan India : निसान मोटर इंडिया (Nissan Motor India) ने आज अपना फ्यूचर प्लान बताया है। कंपनी ने कहा कि वो 2027 तक भारतीय बाजार में तीन नए वाहन पेश करेगी। निसान के भारत से बाहर निकलने के बारे में सभी अटकलों को दूर करते हुए, कंपनी के प्रबंध निदेशक सौरभ वत्स ने बताया की कंपनी भारत में रहेगी और अगले दो साल के अंदर तीन नए मॉडल को लॉन्च करेगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सौरभ वत्स ने कहा कि निसान का भारत में बहुत लंबा कार्यकाल रहा है, और हम कहीं और नहीं जा रहे हैं। वत्स ने आगे कहा कि आने वाले मॉडल केवल लॉन्च की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं बल्कि अच्छी तरह से सोचे-समझें, वैल्यू फॉर प्राइस वाहन हैं, जिनमें बोल्ड स्टाइलिंग और एडवांस फीचर्स हैं।

कौन से तीन नए मॉडल लॉन्च करने का प्लान?

निसान भारत के कंपीटिटिव ऑटो मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से एक सबकॉम्पैक्ट एमपीवी (MPV), एक मिडसाइज एसयूवी (SUV) और एक 7-सीटर एसयूवी लॉन्च करेगी।

वर्तमान में कंपनी के पोर्टफोलियो में मैग्नाइट और एक्स-ट्रेल शामिल हैं। सौरभ वत्स के अनुसार, ये लॉन्च घरेलू बिक्री को सालाना 100,000 यूनिट और वित्त वर्ष 27 तक निर्यात के लिए 1,00,000 यूनिट तक बढ़ाने के रणनीतिक प्रयास का हिस्सा है। वत्स ने कहा कि हम वित्त वर्ष 27 में 1,00,000 यूनिट घरेलू और 100,000 यूनिट निर्यात करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

कब-कब लॉन्च होंगे ये नए वाहन?

पहला वाहन, सबकॉम्पैक्ट एमपीवी 2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में लॉन्च होने वाला है। इसे रेनॉल्ट-निसान एलायंस के CMF-A+ प्लैटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, जिसे रेनॉल्ट ट्राइबर के साथ मिलाया गया है। आने वाली निसान MPV की कीमत रेनॉल्ट ट्राइबर के समान होने की उम्मीद है, जिसकी कीमत 6.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और 8.97 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

उम्मीद है कि निसान MPV में मैनुअल और AMT विकल्पों के साथ 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। इतना ही नहीं कंपनी इसमें CNG का भी ऑप्शन दे सकती है।

2026 के मध्य में, निसान CMF-B प्लैटफ़ॉर्म पर आधारित 5-सीटर SUV लॉन्च करेगी, जो आगामी रेनॉल्ट डस्टर के साथ बेस शेयर करेगी। हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइडर, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, वोक्सवैगन ताइगुन और स्कोडा कुशाक के साथ कंपीटिशन करने के लिए डिजाइन की गई, आगामी निसान 5-सीटर SUV पेट्रोल इंजन के साथ आ सकती है।

तीसरा मॉडल, 7-सीटर एसयूवी, 2027 की शुरुआत में आएगा, यह भी CMF-B प्लैटफॉर्म पर होगा लेकिन इसका व्हीलबेस लंबा होगा। हुंडई अल्काज़र, एमजी हेक्टर प्लस, महिंद्रा XUV700 और टाटा सफारी को टक्कर देने के लिए इसे तैयार किया गया है।

तीनों वाहनों का निर्माण रेनॉल्ट-निसान एलायंस के चेन्नई प्लांट में किया जाएगा, जहां MPV और 5-सीटर SUV के लिए प्री-प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है। निसान इन मॉडलों में 700 मिलियन यूरो का निवेश कर रहा है और 2025 के अंत तक अपने डीलरशिप नेटवर्क को 180 आउटलेट तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है।