Volkswagen Golf GTI Launched in India: फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने Golf GTI को पहली बार भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह कार पूरी तरह से बनी बनाई इंपोर्ट होगी जिसके कारण ये सबसे महंगी हैचबैक में से एक बन जाती है।

Volkswagen Golf GTI की भारत में कीमत 53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसकी डिलीवरी जून में भारत भर में चुनिंदा फॉक्सवैगन डीलरशिप के ज़रिए शुरू होने वाली है। जीटीआई को चार कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है:- ग्रेनेडिला ब्लैक, किंग्स रेड, मूनस्टोन ग्रे और ओरिक्स व्हाइट।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Volkswagen Golf GTI: फीचर्स

Golf GTI में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 265 hp की पावर और 370Nm का टॉर्क देता है। यह 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जो केवल आगे के पहियों को पावर देता है।

कंपनी का दावा है कि यह स्पोर्टी हैचबैक 5.9 सेकंड में 0-100kph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 267 kph है।

वोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई में Apple CarPlay/Android Auto के साथ 12.9-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार तकनीक, चैट GPT इंटीग्रेशन, कनेक्टेड कार तकनीक, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ADAS फीचर्स जैसे अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग, हेड-अप डिस्प्ले, VAQ लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल, ड्राइव मोड और बहुत कुछ मिलता है।

Volkswagen Golf GTI: डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो गोल्फ GTI एक आम वोक्सवैगन जैसी दिखती है जिसमें स्लीक लाइन्स और शार्प लुक है। आगे के हिस्से में एक स्लीक LED लाइट सिग्नेचर है जिसमें एक नया डिजाइन किया गया बम्पर और GTI बैजिंग के साथ एक ज्यादा आक्रामक हनीकॉम्ब ग्रिल है।

पीछे की तरफ देखें तो एक ट्वीक्ड डिफ्यूज़र और रिफ़्रेश्ड टेललाइट्स शामिल हैं, जो कार के डायनामिक स्टांस को बनाए रखते हैं।

अन्य डिजाइन हाइलाइट्स की बात करें तो मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स, सेंटर में कंपनी का लोगो, हनीकॉम्ब मेश पैटर्न के साथ एक बोल्ड फ्रंट बम्पर, 18-इंच एलॉय व्हील, एक डायनामिक डिफ्यूज़र और पीछे की तरफ एक डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम और ग्रिल, फेंडर और टेलगेट पर जीटीआई बैज शामिल हैं।

गोल्फ़ GTI में सिग्नेचर GTI एलिमेंट्स हैं, जैसे कि क्लासिक टार्टन-पैटर्न वाली स्पोर्ट सीटें, रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग और GTI बैजिंग के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील। अन्य प्रमुख हाइलाइट्स में मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, सॉफ्ट-टच मटीरियल, मेटल-फ़िनिश्ड पैडल और एक केबिन शामिल है जो आधुनिक तकनीक और क्लासिक GTI हेरिटेज के बीच संतुलन बनाता है।