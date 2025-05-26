scorecardresearch
Newsऑटोईवी बाइक सेगमेंट में पहली बार इतनी बड़ी घोषणा! लाइफटाइम बैटरी वारंटी दे रही है ये कंपनी

ईवी बाइक सेगमेंट में पहली बार इतनी बड़ी घोषणा! लाइफटाइम बैटरी वारंटी दे रही है ये कंपनी

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 26, 2025 14:54 IST
Matter Aera
Matter Aera

Lifetime Battery Warranty EV: देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का क्रेज बढ़ रहा है। नतीजतन बड़े ऑटो कंपनियों के साथ-साथ कुछ नई कंपनियां और स्टार्टअप भी इस सेक्टर में आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में अहमदाबाद स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन स्टार्ट-अप मैटर (Matter) ने ईवी इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की है।

कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, ऐरा (Aera) के लिए लाइफटाइम बैटरी वारंटी का ऐलान किया है।  यह वारंटी अब सभी नए ऐरा खरीदारों के लिए उपलब्ध है।

यह पहल कंपनी के मैटर केयर कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका मकसद ईवी ओनर की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक - बैटरी की लॉन्ग टर्म में स्थिति में रिप्लेसमेंट कॉस्ट को संबोधित करना है।

लाइफटाइम वारंटी

नई वारंटी व्हीकल के पूरे लाइफटाइम के लिए बैटरी को कवर करती है, जो भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में पहली बार है। कंपनी का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को लॉन्ग टर्म में विश्वास दिलाना और एक प्रमुख वित्तीय चिंता को दूर करके ईवी को अपनाना अधिक आकर्षक बनाना है।

कंपनी का दावा है कि लाइफ टाइम वारंटी उसके वर्टिकल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के कारण संभव हो पाई है जहां वह बैटरी पैक और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सहित मुख्य घटकों का निर्माण इन हाउस में ही करती है। 

बैटरी सिस्टम, जिसमें लिक्विड-कूलिंग तकनीक शामिल है, का कथित तौर पर भारतीय इलाकों और मौसम की विभिन्न स्थितियों में टेस्ट किया गया है।

मैटर के फाउडंर और सीईओ मोहल लालभाई ने कहा कि यह लाइफ़टाइम बैटरी वारंटी हमारा तरीका है कि हम आपके साथ हैं। यह एक साहसिक कदम है, लेकिन यह साहसिक इनोवेशन पर आधारित है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक को अपनाएं, और यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम इस यात्रा को चिंता मुक्त बनाएं।

लिक्विड-कूल्ड बैटरी से लैस एरा मोटरसाइकिल को इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) बाइक के लिए एक परफॉर्मेंस-केंद्रित इलेक्ट्रिक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। कूलिंग सिस्टम को हाई तापमान वाले वातावरण में भी लगातार प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

