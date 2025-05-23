Kia Carens Clavis vs Maruti Suzuki XL6 vs Hyundai Alcazar: जानिए प्राइस, परफॉर्मेंस और फीचर्स

भारतीय मल्टी पर्पस व्हीकल (MPV) बाजार में हाल ही में लॉन्च की गई Kia Carens Clavis को कड़े कंपीटिशन का सामना करना पड़ रहा है। यह एक प्रीमियम 7-सीटर कार है जिसे Maruti Suzuki XL6 और Hyundai Alcazar से सीधी टक्कर मिल रही है।

यह कार आराम और आधुनिक सुविधाओं को खोज रहे फैमिली के लिए है। चलिए इन तीनों कार के प्राइस, परफॉर्मेंस और फीचर्स को कंपेयर करते हैं।

प्राइस के हिसाब से तुलना

Kia Carens Clavis: 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और 21.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच की कीमत वाली कैरेंस क्लैविस एक विस्तृत रेंज प्रदान करती है। बेस HTE 1.5 पेट्रोल MT की कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि टॉप-स्पेक ऑटोमैटिक ट्रिम्स 21.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

Maruti Suzuki XL6: इसकी कीमत जेटा एमटी के लिए 11.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से लेकर अल्फा प्लस एटी डुअल टोन के लिए 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है, जो इसे टॉप लेवल पर सबसे किफायती बनाती है, लेकिन क्लैविस की तुलना में एंट्री लेवल पर कीमत थोड़ी ज्यादा है।

Hyundai Alcazar: एग्जीक्यूटिव 1.5 पेट्रोल MT 7-सीटर की कीमत 14.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 7-स्पीड DCT सिग्नेचर 6-सीटर DT की कीमत 21.73 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है, यह बेस लेवल पर सबसे महंगा ऑप्शन है।

इंजन और परफॉर्मेंस की तुलना

Kia Carens Clavis

क्लैविस में दो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं: एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड यूनिट जो 113bhp और 144Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है और दूसरा 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल जो 158bhp, 253Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में टर्बो-पेट्रोल के लिए 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT या 7-स्पीड DCT शामिल हैं।

Maruti Suzuki XL6

XL6 में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 102bhp और 137Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ आता है। इसमें CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है।

Hyundai Alcazar

अल्काज़ार में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 158 बीएचपी और 253 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो क्लैविस के टर्बो जैसा है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डीसीटी के साथ जोड़ा गया है।

कैरेंस क्लैविस और अल्काज़र अपने टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ परफॉर्मेंस में आगे हैं जो हाईवे ड्राइविंग के लिए बेहतर शक्ति और टॉर्क प्रदान करते हैं।

फीचर्स की तुलना

Kia Carens Clavis

किआ कैरेंस क्लैविस में एक ट्राइटन नेवी और बेज डुअल-टोन केबिन है। इसमें प्रीमियम लेदरेट सीटिंग और पैड प्रिंट का शानदार डैशबोर्ड है। अपने कैटेगरी में अग्रणी, क्लैविस में एक बड़ा 67.62 सेमी (26.62-इंच) पैनोरमिक डुअल डिस्प्ले है, जिसमें 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है, दोनों वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले और ओटीए (ओवर-द-एयर) अपडेट क्षमताएं प्रदान करते हैं। प्रीमियम फील को बढ़ाने के लिए लेदरेट-रैप्ड डबल डी-कट स्टीयरिंग व्हील, कस्टमाइज़ेबल 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और डुअल-पैन पैनोरमिक सनरूफ हैं।

कार में छह या सात लोगों के लिए लचीली सीटिंग की सुविधा है, जिसमें आगे की यात्री सीट को आसानी से एडजस्ट करने के लिए बॉस मोड वॉक-इन लीवर, स्लाइड, रिक्लाइन और इलेक्ट्रिक वन-टच टम्बल फंक्शनलिटी वाली दूसरी लाइन की कैप्टन सीटें और 50:50 स्प्लिट और फुल-फ्लैट फोल्ड क्षमता वाली तीसरी पंक्ति की रिक्लाइनिंग सीटें शामिल हैं। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, सीट बैक पर इंटीग्रेटेड एयर प्यूरीफायर, रूफ-माउंटेड डिफ्यूज्ड एयर वेंट और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम के साथ आराम को और भी बेहतर बनाया गया है। सुविधा तकनीक में स्मार्ट डैशकैम, इंफोटेनमेंट और तापमान कंट्रोल के लिए मल्टीफंक्शनल स्वैप स्विच, पांच यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 12V सॉकेट शामिल हैं।

Maruti Suzuki XL6

मारुति सुजुकी XL6 में फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, वॉयस असिस्टेंट से लैस 7-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, सुजुकी कनेक्ट टेलीमैटिक्स और बेहतर विजिबलिटी और सुरक्षा के लिए 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जैसे फीचर्स हैं।

Hyundai Alcazar

हुंडई अल्काज़ार ने स्टाइलिश नोबल ब्राउन और हेज़ नेवी डुअल-टोन थीम में तैयार एक रिफ़्रेश्ड केबिन पेश किया है। यह आगे और दूसरी दोनों लाइन में हवादार सीटिंग प्रदान करता है, जिसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर और पैसेंजर सीटें हैं। ड्राइवर की सीट में मेमोरी सेटिंग और अतिरिक्त आराम के लिए एक एक्सटेंडेबल थाई कुशन शामिल है। अल्काज़ार फेसलिफ्ट में इन्फोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, टच-सेंसिटिव एसी इंटरफ़ेस के साथ डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और स्लीक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड एयर वेंट भी शामिल हैं। अतिरिक्त सुविधाओं में 8-स्पीकर वाला बोस ऑडियो सिस्टम, दूसरी लाइन का वायरलेस चार्जिंग पैड, ड्राइवर कंसोल पर एक मैग्नेटिक फ़ोन होल्डर और वॉयस-एक्टिवेटेड पैनोरमिक सनरूफ़ शामिल हैं।

