हुंडई कार लवर्स के लिए यह खबर और यह मौका काफी बड़ा है। दरअसल हुंडई मोटर इंडिया अपनी हैचबैक और एसयूवी कारों पर 75,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इस महीने के अंत यानी 31 मई तक इन ऑफर्स का लाभ उठाया जा सकता है।

कंपनी Grand i10 Nios, i20, i20 N Line, Aura, Verna, Exter, Venue, Venue N Line, Creta, Creta N Line, Alcazar, Tucson, Creta Electric और Ioniq 5 (EV) जैसे मॉडल बेचती है।

हालांकि, ये ऑफर्स Grand i10 Nios और i20 जैसी हैचबैक और Exter औरVenue जैसी एसयूवी गाड़ियों पर हैं।

कौन से मॉडल पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है?

i20 पर 55,000 रुपये

Grand i10 Nios पर 65,000 रुपये

Exter पर 55,000 रुपये

Venue पर 75,000 रुपये

हुंडई ने बताया कि अप्रैल में इसकी घरेलू थोक बिक्री साल-दर-साल 11.61% घटकर 44,374 यूनिट रह गई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 50,201 यूनिट थी।

FY30 तक कंपनी लॉन्च करेगी 26 नए मॉडल

कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह वित्त वर्ष 30 तक देश में 26 मॉडल लॉन्च करेगी। इनमें 20 इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वाहन और छह इलेक्ट्रिक वाहन (EV) होंगे। कंपनी इसके जरिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी इंडिया को सीधा टक्कर देगी।

हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ अनसू किम ने Q4 रिजल्ट के बाद मीडिया को बताया कि चल रहे प्रोडक्ट और अपडेट के अलावा, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम वित्तीय वर्ष 2030 के अंत तक 26 नए मॉडल लॉन्च करेंगे। इसमें ICE से 20 और EV सेगमेंट से 6 प्रोडक्ट शामिल होंगे। इसके अलावा, हम हाइब्रिड जैसे नए पर्यावरण के अनुकूल पावरट्रेन पेश करेंगे।

हुंडई मोटर इंडिया के सीओओ तरुण गर्ग ने बताया कि अगले दो वित्तीय वर्षों में कंपनी आठ मॉडल को लॉन्च करेगी। कंपनी सितंबर में इंवेस्टर डे 2025 के दौरान इस बारे में और जानकारी शेयर करेगी।