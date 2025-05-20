New EV Bike: बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ज़ेनो (Zeno) ने आधिकारिक तौर पर इमारा (Emara) के लॉन्च के साथ भारत के 2 व्हीलर स्पेस में एंट्री किया है। कंपनी ने कहा कि यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देश की पहली स्पोर्ट यूटिलिटी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल (SUEM) है।

कंपनी के अनुसार, इमारा को खास तौर पर बड़े पैमाने पर यात्रा करने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसका उद्देश्य 100-150cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में बड़े अंतर को भरना है, जिस पर वर्तमान में हीरो स्प्लेंडर और होंडा शाइन जैसे पेट्रोल मॉडल हावी हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी की स्थापना टेस्ला, ओला इलेक्ट्रिक, एप्पल और एथर के पूर्व सीनियर लीडर्स द्वारा की गई थी, जो लोकर के साथ-साथ इंटरनेशनल एक्पीरियंस लाते हैं।

सीईओ माइकल स्पेंसर ने इमारा पर बोलते हुए कहा कि यह बाइक पूरे दिन के काम के लिए पर्याप्त है, डेट नाइट के लिए स्टाइलिश भी है, और हमारे ग्राहकों की जरूरत के अनुसार चार्ज करने के लिए पर्याप्त लचीला भी है।

Emara EV : फीचर्स

इमारा में 250 किलोग्राम भार उठाने की क्षमता है। बाइक में 30% ग्रेडेबिलिटी, 190 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस और 4kWh ऑनबोर्ड बैटरी (8kWh तक विस्तार योग्य) है जो 100 किमी की रेंज प्रदान करती है।

कंपनी ने बताया कि इसमें 8kW पीक मोटर लगा है जो 95 किमी/घंटा के टॉप स्पीड तक जाता है। राइडर्स को ऐड-ऑन एक्सेसरीज के माध्यम से 150 लीटर तक स्टोरेज भी मिलता है।

ज़ेनो का एक प्रमुख इनोवेशन इसका मल्टी-मॉडल चार्जिंग इकोसिस्टम है - जो भारत में पहली बार हुआ है। इमारा यूजर्स बैटरी स्वैपिंग, फ़ास्ट चार्जिंग (ज़ेनो या किसी सार्वजनिक टाइप 6 चार्जर पर) या होम चार्जिंग के बीच चयन कर सकते हैं।

कंपनी इंस्टॉल करेगी चार्जिंग स्टेशन

ज़ेनो की योजना 2025 के अंत तक प्रमुख क्षेत्रों में चार्जिंग इंफ्रा की स्थापना शुरू करने की है और इसका लक्ष्य 2029 तक पूरे भारत में 20,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लॉन्च शहरों में कोई भी यात्री ज़ेनो चार्जिंग सुविधा से 2.5 किमी से अधिक दूर न हो।

कितनी है प्राइस?

ग्राहक या तो बैटरी के साथ बाइक खरीद सकते हैं (फुल ओनरशिप) या फिर Battery-as-a-Service (BaaS) मॉडल चुन सकते हैं, जहां वे बाइक खरीदते हैं लेकिन बैटरी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं।

फुल ओनरशिप के तहत कीमत बाइक की कीमत 1,19,000 रुपये है लेकिन पहले 5,000 यूनिट के लिए प्री-ऑर्डर ऑफर प्राइस 1,00,000 रुपये है।

इसी तरह अगले 5,000 यूनिट के लिए बाइक की प्राइस 1,04,000 रुपये और 10,000-20,000 यूनिट के लिए इसकी कीमत 1,09,000 रुपये है।

BaaS मॉडल में, बाइक की कीमत 79,000 रुपये है लेकिन पहले 5,000 यूनिट के लिए प्री-ऑर्डर ऑफर प्राइस 64,000 रुपये है।

advertisement

इसी तरह अगले 5,000 यूनिट के लिए बाइक की प्राइस 69,000 रुपये और अगले 10,000 यूनिट के लिए इसकी कीमत 74,000 रुपये है।

प्री-बुकिंग ऑफर शुरू

इमारा के लिए प्री-ऑर्डर खुलचुके हैं, ग्राहक ज़ेनो वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से 935 रुपये का भुगतान करके अपनी बाइक बुक कर सकते हैं। जो लोग पहले से बुकिंग करेंगे उन्हें स्पेशल छूट वाली कीमत और प्राथमिकता वाली डिलीवरी स्लॉट मिलेंगे, शिपमेंट 2026 की शुरुआत में शुरू होगा।

