हुंडई मोटर इंडिया का बड़ा प्लान! EV, Hybrid सहित FY30 तक 26 नए मॉडल करेगी लॉन्च

Auto News: भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने वित्त वर्ष 30 तक इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड सहित 26 नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बनाई है। कंपनी इसके जरिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी इंडिया को सीधा टक्कर देगी।

हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ अनसू किम ने Q4 रिजल्ट के बाद मीडिया को बताया कि चल रहे प्रोडक्ट और अपडेट के अलावा, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम वित्तीय वर्ष 2030 के अंत तक 26 नए मॉडल लॉन्च करेंगे। इसमें ICE से 20 और EV सेगमेंट से 6 प्रोडक्ट शामिल होंगे। इसके अलावा, हम हाइब्रिड जैसे नए पर्यावरण के अनुकूल पावरट्रेन पेश करेंगे।

हुंडई मोटर इंडिया के सीओओ तरुण गर्ग के अनुसार, कंपनी के पास फ्यूचर के लिए एक आक्रामक प्रोडक्ट योजना है। उन्होंने कहा कि ये लॉन्च सभी सेगमेंट में होंगे लेकिन हमारा मुख्य फोकस एसयूवी पर होगा। ईवी भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हमें वहां एक अवसर दिखाई देता है। हमारे पास एक बहुत ही मजबूत योजना है, जो हमें ईवी पेश करने में मदद करेगी। इसके अलावा, हम सभी मॉडलों में हाइब्रिड भी पेश करेंगे।

हुंडई मोटर इंडिया के सीओओ तरुण गर्ग ने बताया कि अगले दो वित्तीय वर्षों में कंपनी आठ मॉडल को लॉन्च करेगी। कंपनी सितंबर में इंवेस्टर डे 2025 के दौरान इस बारे में और जानकारी शेयर करेगी।

हुंडई की बाजार हिस्सेदारी गिरी

26 नए मॉडल को लॉन्च करने की घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब हुंडई मोटर इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में 12 साल में अपनी सबसे खराब बाजार हिस्सेदारी में 14% की गिरावट देखी। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी का ताज अपने नाम किया जिसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जल्द ही पलटने जा रहे हैं। अप्रैल 2025 में हुंडई मोटर इंडिया चौथी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी बन गई थी।