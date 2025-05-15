scorecardresearch
Newsऑटोरॉयल एनफील्ड करेगी इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में एंट्री! 2026 में इन दो मॉडल को लॉन्च करने का प्लान - DETAILS

रॉयल एनफील्ड करेगी इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में एंट्री! 2026 में इन दो मॉडल को लॉन्च करने का प्लान - DETAILS

रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी आयशर मोटर्स (Eicher Motors) के प्रबंध निदेशक और रॉयल एनफील्ड के सीईओ बी गोविंदराजन ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों में कंपनी की हिस्सेदारी इसके इन-हाउस ब्रांड, फ्लाइंग फ्ली (Flying Flea) के माध्यम से है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 15, 2025 10:53 IST

Upcoming EV: दिग्गज 2 व्हीलर निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) अब इलेक्ट्रिक बाइक के सेगमेंट में एंट्री करने का प्लान कर रही है। 

बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक, रॉयल एनफील्ड के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि कंपनी वित्तीय वर्ष 2026 की जनवरी से मार्च तिमाही में अपने C6 और S6 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मॉडल लॉन्च करके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में प्रवेश करने की योजना बना रही है।

यह ब्रांड शहरी परिस्थितियों और हल्के वजन वाले बाइक के लिए डिजाइन किया गया है, जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट में प्रवेश करते समय उनका मुख्य फोकस है। गोविंदराजन ने यह भी बताया कि रॉयल एनफील्ड ने फ्लाइंग फ्ली के लिए विक्रेताओं की पहचान पहले ही कर ली है, जिसकी पेरेंट कंपनी आयशर मोटर्स है।

Flying Flea अलग से ब्रांड स्थापित करने का इरादा नहीं - गोविंदराजन

आयशर मोटर्स के प्रबंध निदेशक और रॉयल एनफील्ड के सीईओ बी गोविंदराजन ने कहा कि Flying Flea को एक अलग सब्सिडियरी या अलग यूनिट के रूप में स्थापित करने का इरादा अभी नहीं है। यह रॉयल एनफील्ड का हिस्सा है। 

फ्लाइंग फ्ली के साथ, हमारा ध्यान भविष्य के लिए एक शहरी-केंद्रित सिटी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने पर होगा जो आधुनिक तकनीक और डिजाइन वाला हो।

FY25 में रिकॉर्ड सेल

वित्त वर्ष 25 में Classic 350, Bullet 350 और Himalayan मोटरसाइकल के निर्माता ने रिकॉर्ड एक मिलियन यूनिट की बिक्री हासिल की। ​​कुल बिक्री 1,002,893 यूनिट तक पहुंच गई, जो साल दर साल 10.0% की वृद्धि है। घरेलू बिक्री 8.1% बढ़कर 902,757 यूनिट हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बिक्री में 29.7% की वृद्धि हुई, जिसमें 100,136 मोटरसाइकिलें निर्यात की गईं।
 

May 15, 2025