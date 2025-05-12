Maruti Suzuki: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki India) ने यात्री सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने आज एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि उसने अपने कई लोकप्रिय मॉडलों में 6 एयरबैग के स्टैंडर्डडाइज की घोषणा की है, जिन्हें कंपनी Arena रिटेल चैनल के माध्यम से बेचती है, जिसमें WagonR, Alto K10, Celerio, और Eeco शामिल हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

मारुति सुज़ुकी ने अब S-Presso को स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग से लैस कर दिया है। इसके साथ ही, ऑल्टो, वैगनआर, ब्रेज़ा, स्विफ्ट, डिज़ायर, सेलेरियो और ईको सहित लाइनअप के सभी मॉडल अब 6 स्टैंडर्ड एयरबैग के साथ आएंगे, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए होगा।

मारुति सुजुकी अपनी कारों में सेफ्टी फीचर्स को बढ़ा रही है जिनमें शामिल हैं:

एयरबैग: गंभीर टक्कर की स्थिति में यात्रियों के सिर, गर्दन और छाती की सुरक्षा के लिए ड्यूअल फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग।

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP): इंजन की शक्ति को एडजस्ट करके और अलग-अलग पहियों पर ब्रेक लगाकर फिसलने और नियंत्रण खोने से बचाने में मदद करता है।

एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS): हार्ड ब्रेक लगाने के दौरान पहिये को लॉक होने से रोकता है।

इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD): स्थिर रोक के लिए आगे और पीछे के पहियों के बीच ब्रेकिंग बल डिस्ट्रीब्यूट करता है।

हिल होल्ड असिस्ट: यह ढलान पर पीछे की ओर लुढ़कने से बचाता है, जिससे ढलान पर चलना आसान हो जाता है।

अपग्रेडेड सुरक्षा सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, कंपनी ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू किया है जिसमें ज़ोरबिंग और बबल फ़ुटबॉल जैसी हाई-एड्रेनालाईन गतिविधियां शामिल हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य व्यापक इन-कार सिक्योरिटी सिस्टम का प्रभाव दर्शाना है।

अपडेटेड मॉडल अब उपलब्ध

कंपनी ने बताया कि अपडेटेड मॉडल अब पूरे भारत में मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप पर उपलब्ध हैं। यह पहल भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में अपडेटेड सुरक्षा तकनीकों को प्रीमियम के बजाय स्टैंडर्ड बनाने के मारुति सुजुकी के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है।