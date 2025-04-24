EV Road Tax: बड़ी राहत! इस राज्य ने रोड टैक्स में की 5% की कटौती - DETAILS

EV Road Tax: इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए एक नए प्रोत्साहन की घोषणा की है।

गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स 6% से घटाकर 1% करने का फैसला किया है। राज्य में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन अब 5% का छूट मिलेगा जिससे प्रभावी टैक्स रेट सिर्फ 1% रह जाएगा। न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार टैक्स में यह छूट का लाभ 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा।

इस टैक्स राहत से ईवी खरीदारों पर वित्तीय बोझ कम होने और राज्य भर में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में और तेजी आने की उम्मीद है। गुजरात के निवासी, ऑनलाइन वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभ का दावा कर सकते हैं।

गुजरात EV पॉलिसी

870 करोड़ रुपये के बजट से समर्थित टैक्स में छूट देने का उद्देश्य गुजरात को ईवी अपनाने और मैन्यूफैक्चरिंग में अग्रणी बनाना है। इसका लक्ष्य 2025 के अंत तक विभिन्न श्रेणियों में 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन तैनात करना है - जिसमें 1.10 लाख दोपहिया, 70,000 तिपहिया और 20,000 चार पहिया वाहन शामिल हैं।

सरकार का अनुमान है कि ईवी व्हीकल्स में टैक्स छूट की इस नीति की 31 मार्च 2026 तक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 6 लाख टन की कमी आएगी, साथ ही लगभग 5 करोड़ रुपए की ईंधन बचत होगी।

चार्जिंग स्टेशनों पर भी फोकस

गुजरात सरकार सब्सिडी वाली बिजली दरों और प्रोत्साहनों की पेशकश करके ईवी चार्जिंग स्टेशनों में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है।

इसके अलावा गुजरात सरकार एक मजबूत ईवी मैन्यूफैक्चरिंग बेस का निर्माण कर रहा है, जिसके तहत अहमदाबाद में वर्तमान में 7,300 करोड़ रुपये की लागत से लिथियम-आयन बैटरी प्लांट विकसित किया जा रहा है।

अप्रैल 2025 तक, राज्य में पहले ही 2.64 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अलग-अलग जिलों में 800 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जा चुकी हैं।