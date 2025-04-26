New EV Alert: भारत में इस कंपनी की होने जा रही है एंट्री! Tesla और BYD को मिलेगी सीधी टक्कर - DETAILS

Leapmotor India Entry: विदेशी कार निर्माताओं की भारतीय कार मार्केट में तेजी से रुचि बढ़ रही है इसलिए जहां एक तरफ चीनी कंपनी BYD भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है तो वहीं अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla भी भारत में एंट्री करने के लिए तैयार है।

हालांकि इनसे पहले एक अन्य प्लेयर ने बाजी मारी है। स्टेलेंटिस एन.वी. (Stellantis N.V.) ने चीन की इलेक्ट्रिक कार ब्रांड लीपमोटर (Leapmotor) को भारत में लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसमें लीपमोटर के ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो को भारतीय बाजार में पेश करने की योजना है।

भारतीय कार मार्केट में उपस्थिति मजबूत करना लक्ष्य

स्टेलेंटिस एन.वी. ने कहा कि वह भारतीय बाजार में लीपमोटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल सीरीज पेश करेगी। कंपनी का उद्देश्य भारत के तेजी से विकसित हो रहे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करना है, जहां वह पहले से ही जीप और सिट्रोएन ब्रांड के साथ सक्रिय है। लीपमोटर ने बीते साल 2024 में ग्लोबल स्तर पर लगभग 3 लाख वाहनों की बिक्री की और अपनी बिक्री में साल-दर-साल आधार पर दोगुनी वृद्धि दर्ज की है।

प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस

लीपमोटर का फोकस प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार बाजार पर होगा। स्टेलेंटिस इंडिया के सीईओ और प्रबंध निदेशक शैलेश हजेला ने कहा कि हम भारत में लीपमोटर ब्रांड की शुरुआत की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं, जिससे बाजार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।

उन्होंने आगे कहा कि हम भारत के उभरते ग्राहकों के लिए प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन लाने के लिए उत्सुक हैं, जो अत्याधुनिक तकनीक, आराम और स्थिरता के साथ आधुनिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा।

लीपमोटर का ब्रांड पोर्टफोलियो

अबार्थ, अल्फा रोमियो, क्रिसलर, सिट्रोएन, डॉज, डीएस ऑटोमोबाइल्स, फिएट, जीप, लैंसिया, मासेराटी, ओपल, प्यूज़ो, रैम और वॉक्सहॉल जैसे ब्रांड्स कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल हैं।

कब तक हो सकती है पहली कार लॉन्च?

भारतीय बाजार में लीपमोटर की पहली इलेक्ट्रिक कार कब आएगी, इसकी अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन अगर चीनी मार्केट की बात करें तो लीपमोटर के पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक कई मॉडल शामिल हैं।

