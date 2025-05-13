2025 Tata Altroz Facelift : लॉन्च से पहले उठ गया पर्दा, नई अल्ट्रोज़ में मिलेंगे कई तगड़े फीचर्स - DETAILS
2025 अल्ट्रोज़ में अट्रैक्टिव ल्यूमिनेट LED लैंप, इनफिनिटी कनेक्टेड LED टेल लैंप, एक नया 3D फ्रंट ग्रिल और फ्लश डोर हैंडल के साथ एक अट्रैक्टिव एक्सटीरियर पेश किया गया है, जो टाटा की आधुनिक डिजाइन के अनुरूप है।
2025 Tata Altroz Facelift : टाटा मोटर्स ने 22 मई, 2025 को अपने आधिकारिक लॉन्च से पहले, अपनी प्रीमियम हैचबैक के नए वर्जन, बिल्कुल नई 2025 टाटा अल्ट्रोज़ (Tata Altroz) से पर्दा उठा दिया है।
बोल्ड रीडिज़ाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और सेगमेंट-लीडिंग सिक्योरिटी फीचर्स को दिखाते हुए, फेसलिफ्टेड अल्ट्रोज़ का टारगेट भारत के कंपीटिटिव हैचबैक मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करना है, और मारुति सुजुकी बलेनो और हुंडई i20 जैसे कंपीटिशन को चुनौती देना है।
इंटेरियर की बात करें तो केबिन को Grand Prestigia डैशबोर्ड, प्रीमियम मटीरियल और इन्फोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डुअल अल्ट्राव्यू 26.03 सेमी (10.25-इंच) एचडी स्क्रीन के साथ बदल दिया गया है।
गाड़ी में पांच अलग-अलग परसोना हैं- Smart, Pure, Creative, Accomplished S, और Accomplished+S - जो Dune Glow, Ember Glow, Pure Grey, Royal Blue, और Pristine White कलर में मौजूद है।
2025 Tata Altroz सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से गाड़ी को 5-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग मिला है और सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग लगे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं।
उच्च ट्रिम्स में 360-डिग्री HD सराउंड व्यू सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और एक SOS कॉलिंग फ़ंक्शन शामिल हैं।
टॉप-स्पेक Accomplished+ S वेरिएंट में iRA कनेक्टेड कार तकनीक, एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर और कस्टमाइज़ेबल AudioWorX मोड पेश किए गए हैं, जो तकनीक-फ़ॉरवर्ड अनुभव को बढ़ाते हैं।
नई अल्ट्रोज़ की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है। मौजूदा अल्ट्रोज़ की कीमत 6.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।
2025 अल्ट्रोज़ स्टाइल, सुरक्षा और अन्य फीचर्स के साथ आता है। फेसलिफ्ट ने अल्ट्रोज़ को प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया है, जो 2020 की शुरुआत के बाद से अपनी विरासत का निर्माण कर रहा है।