Citroen C3 का CNG वेरिएंट लॉन्च! 200Km तक की मिलेगी रेंज - कीमत इतनी

Citroen C3 CNG: सिट्रोएन इंडिया ने CNG-रेडी सिट्रोएन C3 हैचबैक लॉन्च की है, जो C3 के लिए किफायती फ्यूल ऑपशन पेश करती है। Citroen C3 CNG डीलर-लेवल CNG किट से लैस है, जिसकी कीमत इसी पेट्रोल वेरिएंट से 93,000 रुपये ज़्यादा है। इसके साथ ही C3 CNG की शुरुआती कीमत 7.16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

कंपनी ने Citroen C3 CNG को चार वेरिएंट- लाइव, फील, फील (O) और शाइन में पेश किया है जिनकी कीमत 7.16 लाख रुपये से 9.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। कंपनी CNG कंपोनेंट पर 3 साल/1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है, जो कि स्टैंडर्ड C3 के समान है।

Citroen C3 CNG: इंजन

अगर इंजन की बात करें तो Citroen C3 CNG किट को केवल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ जोड़ा जा सकता है जो पेट्रोल पर चलने पर 82 hp और 115 Nm का उत्पादन करता है। C3 CNG के लिए पावर और टॉर्क के इसके पेट्रोल इंजन की तुलना में थोड़े कम होने की उम्मीद है।

इसके अलावा कंपनी ने बताया कि पेट्रोल वेरिएंट के समान रियर सस्पेंशन को अपग्रेड किया गया है। सिट्रोएन इंडिया ने अपने डीलरशिप के माध्यम से C3 हैचबैक में CNG किट की आपूर्ति और प्लेटमेंट के लिए लोवाटो (Lovato) के साथ साझेदारी की है।

किट में 55 लीटर की वाटर-एक्विवलेंट कैपेसिटी वाला एक सिंगल CNG सिलेंडर है। कंपनी के अनुसार, एक पूरा टैंक लगभग 170 से 200 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देता है।

Citroen C3 CNG: फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो CNG C3 में 10.2 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 7.0 इंच का फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रियर पार्किंग कैमरा, डे/नाइट IRVM, 15 इंच के डायमंड कट अलॉय, फॉग लाइट, रियर वाइपर और वॉशर, रियर स्किड प्लेट्स, रियर डिफॉगर मिलना जारी रहेगा।

कंपनी ने इसमें स्टैंडर्ड के हिसाब से 6 एयरबैग दिाय है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), TPMS, हिल होल्ड असिस्ट, ABS, EBD और रियर पार्किंग सेंसर जैसे अन्य सुरक्षा फीचर्स भी दिए हैं।