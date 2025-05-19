Honda Rebel 500 : रॉयल एनफील्ड को टक्कर देगी होंडा की ये नई बाइक! सॉलिड फीचर्स के साथ इतनी है कीमत

Honda Rebel 500 : होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपने प्रीमियम बिगविंग (BigWing) पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए भारतीय बाजार में रेबेल 500 (Honda Rebel 500) क्रूजर मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है जो रॉयल एनफील्ड को टक्कर देगी।

कितनी है प्राइस?

गुरुग्राम में रेबेल 500 की एक्स-शोरूम प्राइस 5.12 लाख रुपये है और रेबेल 500 गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु में चुनिंदा बिगविंग टॉपलाइन डीलरशिप पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। इसकी डिलीवरी जून 2025 से शुरू होगी।

यह बाइक सिर्फ एक कलर ऑप्शन, मैट गनपाउडर ब्लैक मेटैलिक कलर में उपलब्ध होगी। इस लॉन्च के साथ होंडा ने भारत में मिड-साइज़ क्रूज़र सेगमेंट में एंट्री ली है।

Honda Rebel 500: फीचर्स

रेबेल 500 में 471cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल ट्विन-सिलिंडर इंजन है, जो 8,500 RPM पर 45.59bhp और 6,000 RPM पर 43.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इसका फोकस टॉर्क-हैवी परफॉरमेंस के साथ स्मूद पावर डिलीवरी और सिग्नेचर क्रूजर एग्जॉस्ट नोट पर है।

इस बाइक में ट्यूबलर स्टील फ्रेम और 690 मिमी की कम सीट ऊंचाई है। इसके सस्पेंशन सिस्टम में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और शोवा डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं। ब्रेक की बात करें तो इसमें 296 मिमी फ्रंट डिस्क और 240 मिमी का रियर डिस्क है और बेहतर सुरक्षा के लिए डुअल-चैनल ABS है।

इस बाइक में मॉडर्न एलईडी लाइट जिसमें एक गोल हेडलैम्प और एक एलसीडी डिस्प्ले शामिल है जो सभी जरूरी जानकारी देता है।

HMSI के बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टर योगेश माथुर ने कहा कि हम भारतीय सड़कों पर रेबेल 500 लाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। यह एक ऐसी मोटरसाइकिल रही है जिसका राइडिंग के शौकीनों को सालों से बेसब्री से इंतजार था और अब यह आखिरकार आ गई है।

योगेश माथुर ने आगे कहा कि आपको अपनी अलग पहचान दिखाने के लिए डिज़ाइन की गई रेबेल 500 में आधुनिक टच के साथ टाइमलेस क्रूजर स्टाइलिंग का मिश्रण है, जो इसे यूनिक बनाता है।