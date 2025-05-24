Honda New Bike: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने CB750 Hornet और फ्लैगशिप CB1000 Hornet SP के लॉन्च के साथ अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल लाइनअप को आगे बढ़ाया है। CB750 हॉर्नेट और CB1000 हॉर्नेट SP प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट को टारगेट करता है।

कितनी है प्राइस?

दोनों मॉडलों की बुकिंग शुरू हो गई है, और डिलीवरी जून 2025 में शुरू होगी। CB750 हॉर्नेट की कीमत 8,59,500 रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह सभी बिगविंग टॉपलाइन और बिगविंग डीलरशिप पर उपलब्ध होगी।

वहीं CB1000 हॉर्नेट SP की कीमत 12,35,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है और यह सिर्फ बिगविंग टॉपलाइन आउटलेट्स पर ही उपलब्ध होगी।

HMSI के सेल्स और मार्केटिंग डायरेक्टर योगेश माथुर ने कहा कि भारतीय प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त वृद्धि दिखाई है। CB750 हॉर्नेट और CB1000 हॉर्नेट SP के लॉन्च के साथ, हमारा टारगेट फन बाइकिंग स्पेस में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना है। ये मोटरसाइकिलें होंडा की इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, आक्रामक डिजाइन और रोमांचकारी प्रदर्शन को दिखाती है।

दोनों मोटरसाइकिलों में “Aggressive X Pure” कॉन्सेप्ट के तहत मस्कुलर स्ट्रीटफाइटर डिज़ाइन है, जिसमें शार्प बॉडीवर्क, आक्रामक टैंक श्राउड और ऑल-एलईडी लाइटिंग है।

बाइक के कवर ऑप्शन

CB750 हॉर्नेट मैट पर्ल ग्लेयर व्हाइट और मैट बैलिस्टिक ब्लैक मेटैलिक में आती है, जबकि CB1000 हॉर्नेट SP गोल्ड एक्सेंट के साथ मैट बैलिस्टिक ब्लैक मेटैलिक में पेश की गई है।

दोनों बाइक के फीचर्स

CB750 हॉर्नेट में 755cc इनलाइन 2-सिलिंडर इंजन है, जो 9,500rpm पर 91.7bhp और 7,250rpm पर 75Nm का टॉर्क देता है।

CB1000 हॉर्नेट SP में 999cc इनलाइन फोर-सिलिंडर इंजन है, जो 11,000rpm पर 157bhp और 9,000rpm पर 107Nm का टॉर्क देता है।

दोनों मॉडल में असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स है। CB750 में चार राइडिंग मोड (स्पोर्ट, स्टैंडर्ड, रेन और यूजर) दिए गए हैं, जबकि CB1000 हॉर्नेट SP में पांचवां कस्टमाइजेबल मोड और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है।

एडवांस हार्डवेयर के साथ, CB750 हॉर्नेट में शोवा SFF-BPTM फ्रंट फोर्क और प्रो-लिंक स्विंगआर्म के साथ रियर मोनोशॉक है।

CB1000 हॉर्नेट SP में SHOWA SFF-BP फ्रंट फोर्क और OHLINS TTX36 रियर सस्पेंशन है। ब्रेकिंग सिस्टम में डुअल फ्रंट डिस्क (CB750 के लिए 296 मिमी, CB1000 के लिए ब्रेम्बो कैलिपर्स के साथ 310 मिमी) और 240 मिमी रियर डिस्क शामिल हैं, और दोनों बाइक में डुअल-चैनल ABS है।

दोनों मॉडलों में नेविगेशन, कॉल और ब्लूटूथ के माध्यम से म्यूजिक कंट्रोल के लिए होंडा रोडसिंक ऐप कनेक्टिविटी के साथ 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले है।