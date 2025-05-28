2025 Tata Altroz vs Maruti Suzuki Baleno vs Hyundai i20: फीचर्स, इंजन, प्राइस

2025 Tata Altroz vs Maruti Suzuki Baleno vs Hyundai i20: टाटा ने अपने प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज (Altroz) को अपडेट कर हाल ही में 2025 वर्जन को पेश किया है। यह मॉडल मारुति सुज़ुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) और हुंडई i20 (Hyundai i20) के लिए कड़े कंपीटिशन वाले कैटेगरी में शामिल हो गया है। चलिए इन तीनों ही कार के डिजाइन, इंटीरियर, फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत की तुलना करते हैं।

इंटीरियर और फीचर्स

2025 Tata Altroz

टाटा ने 2025 के अल्ट्रोज के केबिन में कई सारे अपडेट किए हैं, जिसमें नया स्टीयरिंग, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ नया 10.25-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, नेविगेशन और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग को सपोर्ट करने वाला नया 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और 360-डिग्री कैमरा शामिल है।

इसमें अब आगे और पीछे 65-वॉट का टाइप-सी चार्जर भी है। इसके अलावा, इसमें 8-स्पीकर वाला हरमन ऑडियो सिस्टम, ऑटोमैटिक हेडलैंप और वाइपर, हाइट-एडजेस्टेबल सीट बेल्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सनरूफ जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

Maruti Suzuki Baleno

बलेनो में डैशबोर्ड के लिए थ्री लेयर डिज़ाइन है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले और अमेज़ॅन एलेक्सा सपोर्ट, वॉयस कमांड सपोर्ट और 'सुजुकी कनेक्ट' कनेक्टेड कार तकनीक के साथ 9-इंच स्मार्टप्ले प्रो + इंफोटेनमेंट पैनल है।

इसमें 4.2-इंच TFT के साथ एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। बलेनो को अलग करने वाला फीचर हेड-अप डिस्प्ले है, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है। कार के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 360-डिग्री कैमरा, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ऑटो-डिमिंग IRVM, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और गो और एक आर्कमिस सराउंड साउंड सिस्टम शामिल हैं।

Hyundai i20

इंटीरियर की बात करें तो i20 भी बहुत पीछे नहीं है, इसमें 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट पैनल है जो वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही सभी जानकारी के लिए 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। कार के अन्य फीचर्स में वायरलेस फोन चार्जर, सिंगल-पैन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और 60+ कनेक्टेड फीचर्स शामिल हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

Tata Altroz

अल्ट्रोज तीन ऑप्शन- 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और 1.2-लीटर CNG में उपलब्ध है जो इसे इस सेगमेंट में डीजल यूनिट देने वाला एकमात्र मॉडल बनाता है। पेट्रोल मिल 88bhp और 115Nm का टॉर्क बनाता है, डीज़ल 90bhp और 200Nm उत्पन्न करता है, जबकि CNG 73.5bhp और 103Nm का टॉर्क बनाता है।

Maruti Suzuki Baleno

मारुति सुजुकी में 1.2 लीटर का इंजन है जो पेट्रोल या CNG दोनों पर चल सकता है। पेट्रोल पर, इंजन 89.7bhp और 113Nm का टॉर्क देता जबकि CNG पर चलने पर ये 77.5bhp और 98.5Nm का टॉर्क देता है।

Hyundai i20

हुंडई i20 में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या iVT गियरबॉक्स से जोड़ा जा सकता है। दोनों का टॉर्क फिगर 114.7Nm पर समान है, मैनुअल वेरिएंट 83bhp की पावर देता है जबकि iVT 88bhp देता है।

कीमत

Tata Altroz

टाटा की प्रीमियम हैचबैक की कीमत पेट्रोल वेरिएंट के लिए 6.89 लाख रुपये से लेकर 11.49 लाख रुपये (दोनों एक्स-शोरूम) तक है। डीजल वर्जन की कीमत 8.99 लाख रुपये से शुरू होकर 11.29 लाख रुपये (दोनों एक्स-शोरूम) तक जाती है। अगर आप CNG का विकल्प चुनते हैं, तो अल्ट्रोज़ की कीमत 7.89 लाख रुपये से लेकर 11.09 लाख रुपये (दोनों एक्स-शोरूम) तक है।

Maruti Suzuki Baleno

मारुति सुजुकी बलेनो की शुरुआती कीमत पेट्रोल के लिए 6.70 लाख रुपये से शुरू होकर 9.42 लाख रुपये (दोनों एक्स-शोरूम) तक जाती है। दूसरी ओर, CNG दो वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 8.44 लाख रुपये और 9.37 लाख रुपये (दोनों एक्स-शोरूम) है।

Hyundai i20

दक्षिण कोरियाई हैचबैक की कीमत 7.51 लाख रुपये से शुरू होती है और मैनुअल वेरिएंट के लिए 10.18 लाख रुपये तक जाती है, जबकि iVT वेरिएंट की कीमत 8.89 लाख रुपये से शुरू होती है और 11.25 लाख रुपये (सभी एक्स-शोरूम) तक जाती है।