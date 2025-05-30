Mahindra Thar Roxx: डॉल्बी लैबोरेटरीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने हाथ मिलाया है जिसके बाद महिंद्रा थार रॉक्स डॉल्बी एटमॉस साउंड वाली पहली ग्लोबल एसयूवी बन गई है।

डॉल्बी लैबोरेटरीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने घोषणा की है कि Mahindra Thar ROXX AX7L वेरिएंट अब डॉल्बी एटमॉस के साथ उपलब्ध होगा।

महिंद्रा का दावा है कि कार में डॉल्बी एटमॉस साउंड का अनुभव म्यूजिक एक्पीरियंस को नेक्ट लेवल पर लेकर जाता है। इसके अलावा, एसयूवी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में Ganna ऐप इंटीग्रेशन है, जो यूजर्स को आसानी से गाने स्ट्रीम करने की अनुमति देता है।

पिछले साल अगस्त में लॉन्च होने के बाद से ही थार रॉक्स भारतीय बाजार में महिंद्रा के लिए काफी पॉपुलर प्रोडक्ट रहा है। हाल ही में, कंपनी ने एसयूवी और थार 3-डोर के प्रोडक्ट में तेजी लाने की घोषणा की थी, जिनकी कुल बिक्री 2.5 लाख से अधिक हो गई है। इस तेजी ने थार रॉक्स की वेटिंग पीरियड को 18 महीने से घटाकर अधिकतम छह महीने कर दिया है।

पार्टनरशिप पर बोलते हुए, डॉल्बी लैबोरेटरीज के करण ग्रोवर ने कहा कि हम उन संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं जो महिंद्रा के साथ हमारा सहयोग ग्राहकों के लिए ला सकता है, खासकर भारत में। थार ROXX AX7L में डॉल्बी एटमॉस के साथ, हम कार के सफर को पूरी तरह से नए स्तर पर ले जा रहे हैं, इसके लिए हम इंटीरियर केबिन को पहियों पर एक पर्सनल कॉन्सर्ट हॉल में बदल रहे हैं, जिससे हर सवारी एक इमर्सिव ऑडियो अनुभव बन रही है जो थार ROXX AX7L की साहसिक भावना को पूरा करती है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ऑटोमोटिव टेक के अध्यक्ष वेलुसामी आर ने कहा कि महिंद्रा में, ऑटोमोटिव इनोवेशन में असीमित सीमाओं का पता लगाने का हमारा निरंतर प्रयास है, और थार रॉक्स उस भावना का एक प्रमाण है। दुनिया का पहला वाहन होने के नाते जिसमें डॉल्बी एटमॉस की सुविधा है, जिसमें प्रीमियम 9-स्पीकर हरमन कार्डन ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम में एकीकृत इमर्सिव ऑडियो के 4 चैनल हैं, हम ड्राइविंग अनुभव को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। चाहे कोई भी इलाका हो या परिस्थितियां, थार रॉक्स भारतीय सड़कों पर अपनी तरह की किसी भी अन्य एसयूवी की तरह एक संवेदी अनुभव प्रदान करता है, जो डॉल्बी एटमॉस के साथ सड़क पर हर पल को जीवंत बनाता है।

थार रॉक्स की कीमत वर्तमान में 12.99 लाख रुपये से 23.39 लाख रुपये (दोनों एक्स-शोरूम) के बीच है और यह 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल या एक 2.2-लीटर डीजल के साथ आती है। पेट्रोल 161.8bhp और 330Nm टार्क के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 176.8bhp और 380Nm के टॉर्क के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ उपलब्ध है।

डीजल पावरहाउस को समान दो ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है जिसमें मैनुअल 152.1bhp और 330Nm की पेशकश करता है जबकि ऑटोमैटिक में दो ट्यून हैं, एक मैनुअल के समान आंकड़े और दूसरा 174.8bhp और 370Nm का टार्क

