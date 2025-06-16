scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोCitroën ने अपने पॉपुलर हैचबैक C3 का ‘Limited Sport Edition’ किया लॉन्च | Price and Features

Citroën ने अपने पॉपुलर हैचबैक C3 का ‘Limited Sport Edition’ किया लॉन्च | Price and Features

यह एडिशन उन खरीदारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो स्टाइल, ताकत और अलग पहचान को प्राथमिकता देते हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 16, 2025 15:09 IST
Citroen C3 Sport Edition
Citroen C3 Sport Edition

Citroen C3 Limited Sport Edition: Citroën India ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक C3 का ‘Limited Sport Edition’ लॉन्च किया है, जो ज्यादा स्पोर्टी डिजाइन और तेज परफॉर्मेंस के साथ बाजार में उतरी है। यह एडिशन उन खरीदारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो स्टाइल, ताकत और अलग पहचान को प्राथमिकता देते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

नए स्पोर्ट एडिशन में 'Sport' डेकल्स, एम्बिएंट केबिन लाइटिंग, और स्पोर्टी मेटल पैडल्स जैसी खूबियों को जोड़ा गया है। अंदर की ओर, कस्टम सीट कवर, कारपेट मैट और सीटबेल्ट कुशन कार की एनर्जेटिक थीम को और निखारते हैं। पहली बार C3 में नया ‘गार्नेट रेड’ एक्सटीरियर शेड भी पेश किया गया है।

Citroen C3 Limited Sport Edition: स्टाइल और परफॉर्मेंस

C3 Sport Edition में 1.2-लीटर टर्बो प्योर टेक पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 110bhp की पावर और 205Nm टॉर्क जनरेट करता है- जो सेगमेंट में सबसे ताकतवर है। यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 10 सेकंड में पकड़ लेती है। साथ में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो आम AMT विकल्पों की तुलना में कहीं ज्यादा स्मूद ड्राइव अनुभव देता है।

कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी का मेल

खरीदार 15,000 रुपये के ऑप्शनल 'Tech Kit' के जरिए वायरलेस चार्जर और डैशकैम जैसी सुविधाएं भी ले सकते हैं।

Citroen C3 Limited Sport Edition: प्राइस

C3 Sport Edition की कीमत स्टैंडर्ड वेरिएंट्स से ₹21,000 अधिक रखी गई है।

Stellantis India के बिजनेस हेड और डायरेक्टर कुमार प्रियेश ने कहा कि C3 Sport Edition एक ऐसी जनरेशन के लिए है जो पर्सनैलिटी, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकैलिटी को एक साथ चाहती है। इसमें नई एनर्जी, टेक्नोलॉजी और थ्रिल का मेल है।

Citroën C3 Limited Sport Edition अब देशभर के सभी डीलरशिप्स पर बुकिंग और बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह नया वर्जन ब्रांड की ‘एक्सेसिबल इनोवेशन’ की सोच को और मजबूत करता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 16, 2025