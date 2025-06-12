Hyundai Ioniq 6 N: हुंडई मोटर कंपनी ने अपने अगले हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल Ioniq 6 N की पहली झलक जारी की है। टीजर में दिखा इसका मोटरस्पोर्ट से प्रेरित डिजाइन और आक्रामक स्टाइलिंग इशारा करती है कि यह कार ट्रैक-रेडी परफॉर्मेंस के लिए तैयार है।

Ioniq 5 N की सफलता के बाद Ioniq 6 N को और ऊंचे स्टैंडर्ड पर ले जाने की तैयारी है। यह हाई-परफॉर्मेंस EV आधिकारिक तौर पर जुलाई 2025 में गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में अपना ग्लोबल डेब्यू करेगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Ioniq 6 सेडान का यह ‘N’ वर्जन तीन प्रमुख पीलर पर आधारित है: "Corner Rascal" यानी तीव्र और सटीक हैंडलिंग, "Racetrack Capability" यानी ट्रैक पर टिकाऊ प्रदर्शन, और "Everyday Sports Car" यानी रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए भी उपयुक्त।

टीजर में दिखे डिटेल फेंडर, हल्के वजन वाले परफॉर्मेंस व्हील्स, बोल्ड रियर विंग और डक्टेल स्पॉइलर इसके एडवांस एयरोडायनामिक्स की पुष्टि करते हैं। साथ ही, टायर स्मोक दिखाने वाला एक इमेज इसके 'ड्रिफ्ट-रेडी' नेचर का संकेत देता है - जो पहले से Ioniq 5 N की पहचान बन चुका है।

हुंडई ने अब तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कार ड्युअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव पावरट्रेन अपनाएगी, जैसा कि Ioniq 5 N में देखा गया था।

वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ N मैनेजमेंट ग्रुप, Joon Park ने कहा कि Ioniq 6 N एक बार फिर हाई-परफॉर्मेंस EV सेगमेंट में हलचल मचाएगा और हमारे फैंस को रोमांचक ड्राइविंग अनुभव देगा। हमने इसे गुडवुड में पेश करने का फैसला इसलिए लिया ताकि हम अपने फैन्स के सबसे करीब रह सकें।

Hyundai Ioniq 6 N: संभावित प्राइस

इस कार की संभावित कीमत करीब $70,000 (लगभग ₹59.90 लाख) हो सकती है। Ioniq 6 N, BMW i4 M50 और Tesla Model 3 Performance जैसे कंपीटिटर को कड़ा टक्कर दे सकती है। इस कार की पूरी जानकारी और स्पेसिफिकेशन जुलाई 2025 में गुडवुड फेस्टिवल में सामने आएंगे।