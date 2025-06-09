Audi A4 Signature Edition भारत में हुआ लॉन्च! प्रीमियम डिजाइन के साथ मिलेंगे ये नए फीचर्स - इतनी है कीमत

Audi A4 Signature Edition Launched: ऑडी इंडिया ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल ऑडी A4 के सिग्नेचर एडिशन - ऑडी A4 सिग्नेचर एडिशन (Audi A4 Signature Edition) को लॉन्च कर दिया है।

57.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला सिग्नेचर एडिशन, बेहतरीन डिजाइन के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आता है जिससे A4 की लग्जरी और बढ़ जाता है।

ऑडी A4 सिग्नेचर एडिशन

नए ऑडी A4 सिग्नेचर एडिशन में कंपनी ने ऑडी रिंग्स एंट्री एलईडी लैंप, स्पेशल ऑडी रिंग्स डिकल्स, डायनामिक व्हील हब कैप्स और एक प्रीमियम फ्रेगरेंस डिस्पेंसर जैसे अपडेट दिए हैं। इसके अलावा स्पोर्टी अपील को बढ़ाने वाले एरोडायनामिक स्पॉइलर लिप, कस्टमाइज़ेबल की कवर, स्टेनलेस स्टील पेडल कवर और खास एलॉय व्हील पेंट डिज़ाइन हैं। वुड ओक, नेचुरल ग्रे में एक नया सजावटी इनले भी केबिन की शोभा बढ़ाता है।

सिग्नेचर एडिशन में एक और महत्वपूर्ण फीचर 360 डिग्री कैमरा के साथ पार्क असिस्ट है, जो पार्किंग के दौरान मदद करता है।

ऑडी A4 सिग्नेचर एडिशन कलर ऑप्शन

नई कार पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है - ग्लेशियर व्हाइट मेटैलिक, माइथोस ब्लैक मेटैलिक, नवारा ब्लू मेटैलिक, प्रोग्रेसिव रेड मेटैलिक और मैनहट्टन ग्रे मेटैलिक

ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि ऑडी ए4 हमारी लाइन-अप में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान में से एक रही है, जिसमें बेहतरीन परफॉरमेंस मिलता है। सिग्नेचर एडिशन के लॉन्च के साथ, हम अपने ग्राहकों को एक और भी ज़्यादा खास वैरिएंट खरीदने का मौका दे रहे हैं, जो खास स्टाइलिंग से अलग है जो इसकी प्रीमियम अपील को बढ़ाते हैं।

ऑडी A4 सिग्नेचर एडिशन: इंजन

A4 सिग्नेचर एडिशन में 2.0L TFSI इंजन लगा है जो 204bhp और 320Nm का टॉर्क देता है। यह 7.1 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार पकड़ लेता है, जिसकी अधिकतम रफ़्तार 241 किमी प्रति घंटा है। इंजन को 12V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है जो ब्रेक एनर्जी रिकवरी के ज़रिए ईंधन दक्षता को बढ़ाता है और ड्राइव के दौरान बेहतर आराम प्रदान करता है।

A4 ने अपनी प्रीमियम जर्मन डिजाइन को बरकरार रखा है, जिसमें 25.65 सेमी उच्च-रिज़ॉल्यूशन एमएमआई टच डिस्प्ले, ऑडी वर्चुअल कॉकपिट प्लस, वॉयस कंट्रोल और एमएमआई नेविगेशन प्लस जैसी सुविधाएं हैं। 19 स्पीकर, 755-वाट 16-चैनल एम्पलीफायर और सबवूफर के साथ बैंग एंड ओल्फ़सेन 3डी साउंड सिस्टम द्वारा इन्फोटेनमेंट अनुभव को बढ़ाया जाता है।