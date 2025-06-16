Toyota Festive Offer: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने उत्तर भारत (North India) के ग्राहकों के लिए एक फेस्टिव सीजन से पहले खास फेस्टिव सीजन ऑफर की शुरुआत की है, जिसका मकसद कार खरीदों को और सहुलियत देना है। ‘अभी खरीदें, नवरात्रि में चुकाएं’ ('Buy Now, Pay in Navratri') नाम की इस लिमिटेड अवधि वाले इस ऑफर के तहत ग्राहक अभी टोयोटा की चुनिंदा कारें घर ले जा सकते हैं और ईएमआई का भुगतान तीन महीने बाद (नवरात्रि में) शुरू कर सकते हैं।

यह ऑफर टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज (TFS) के सहयोग से पेश किया गया है जो 30 जून 2025 तक वैध रहेगा। यह स्कीम टोयोटा ग्लैंजा (Toyota Glanza) और अर्बन क्रूजर हाईराइडर (Urban Cruiser Hyryder) मॉडल्स पर लागू है और उत्तर भारत के सभी अधिकृत टोयोटा डीलरशिप्स पर उपलब्ध है।

क्या है ऑफर?

शुरुआती तीन महीनों में ग्राहकों को केवल ₹99 की नाममात्र ईएमआई चुकानी होगी। नियमित ईएमआई भुगतान नवरात्रि से शुरू होगी।

₹1 लाख तक का बेनिफिट: पाँच मुफ्त सर्विस पांच साल की एक्सटेंडेड वारंटी कॉर्पोरेट और एक्सचेंज बोनस डिफेंस कर्मियों के लिए विशेष छूट



TKM के उत्तर क्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट सबरी मनोहर ने कहा कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर में हमारा मानना है कि कार की ओनरशिप एक आनंददायक और तनावमुक्त अनुभव होना चाहिए, खासकर उन पलों में जो ग्राहकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हम अपने ग्राहकों को बेजोड़ अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

यह पहल त्योहारों के मौसम में बिक्री को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्राहकों को अधिक लचीले और आकर्षक विकल्प उपलब्ध कराने की टोयोटा की रणनीति का हिस्सा है।

ऐसे ग्राहक जो इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं वो अपने नजदीकी टोयोटा डीलरशिप पर जाकर इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और 30 जून से पहले लाभ उठा सकते हैं।