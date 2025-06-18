Annual FASTag Pass: कार चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी! सालाना फास्टैग पास का हुआ ऐलान - 15 अगस्त से होगा शुरू
Annual FASTag: केंद्र सरकार ने आज नेशनल हाइवे पर निजी वाहनों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक नया FASTag-आधारित एनुअल पास शुरू करने की घोषणा की है। यह पास 15 अगस्त 2025 से लागू होगा जिसकी कीमत ₹3000 रखी गई है। पास एक साल तक या 200 ट्रिप (जो पहले हो) तक मान्य रहेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पहल को “हाईवे यात्रा में परिवर्तनकारी कदम” बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “यह एनुअल पास केवल नॉन कमर्शियल निजी वाहनों - कार, जीप और वैन के लिए उपलब्ध होगा। इससे देशभर के नेशनल हाइवेज पर सुगम और किफायती यात्रा संभव होगी।”
गडकरी ने बताया कि पास को एक्टिव और रिन्यू करने की सुविधा राजमार्ग यात्रा ऐप (Rajmarg Yatra App) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) एवं सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) की वेबसाइटों पर जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से उठ रही उस शिकायत को हल करना है, जिसमें 60 किमी दायरे में टोल प्लाजा होने पर यात्रियों को बार-बार पेमेंट करना पड़ता है। गडकरी के अनुसार, “इस एनुअल पास से टोल प्लाजाओं पर वेटिंग टाइम घटेगा, भीड़ कम होगी और विवादों में कमी आएगी। निजी वाहन मालिकों के लिए यात्रा अनुभव तेज और सहज होगा।”
FASTag के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले ही कई कदम उठाए हैं। 1 जनवरी 2021 से M और N श्रेणियों के वाहनों में FASTag को अनिवार्य किया गया। MoRTH की साल 2024 के अंत की जांच के अनुसार, 1 दिसंबर 2024 तक 10.1 करोड़ से अधिक FASTags जारी किए गए और नवंबर 2024 तक औसतन ₹193 करोड़ की दैनिक टोल वसूली हो रही थी।
सरकार का यह नया वार्षिक पास डिजिटल टोल भुगतान को और अधिक सुलभ और सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।