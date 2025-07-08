scorecardresearch
NewsऑटोTata Ace Pro: सिर्फ ₹3.99 लाख में भारत का सबसे सस्ता मिनी ट्रक, पेट्रोल-CNG-इलेक्ट्रिक तीनों ऑप्शन

Tata Ace Pro: सिर्फ ₹3.99 लाख में भारत का सबसे सस्ता मिनी ट्रक, पेट्रोल-CNG-इलेक्ट्रिक तीनों ऑप्शन

टाटा मोटर्स ने अपना मिनि ट्रक Tata Ace Pro लॉन्च कर दिया है। आइए, आर्टिकल में इस मिनी ट्रक के फीचर्स के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 8, 2025 14:22 IST
Tata Motors Commercial Vehicles officials at the launch of the new Tata Ace Pro.
Tata Motors ने एक बार फिर छोटे दुकानदारों, डिलीवरी करने वालों और गांव-शहर के छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए अपना नया मिनी ट्रक Tata Ace Pro लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ ₹3.99 लाख (ex-showroom) रखी गई है। कम कीमत और जबरदस्त फीचर्स के साथ ये गाड़ी अब सबसे सस्ता चार-पहिया माल ढोने वाला वाहन बन गया है।

आइए, Tata Ace Pro के फीचर्स के बारे में जानते हैं। 

फ्यूल के तीन ऑप्शन

Tata Ace Pro को तीन तरह के मॉडल पेट्रोल, CNG+पेट्रोल (bi-fuel) और इलेक्ट्रिक (electric)में लॉन्च किया गया है। इसका मतलब है कि व्यापारी अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के अनुसार इलेक्ट्रिक वर्जन एक बार चार्ज करने पर करीब 155 किलोमीटर तक चल सकता है, और पेट्रोल वर्जन में 694cc का दमदार इंजन है।

मिनी ट्रक का शानदार डिजाइन और फुल कम्फर्ट

इस मिनी ट्रक में एक साथ 750 किलो तक का माल लादा जा सकत हैं। इसमें 6.5 फीट लंबी डेक है, इसकी वजह से इसमें बड़ी-बड़ी चीजें भी आसानी से रखी जा सकती हैं। 

Ace Pro को अंदर से ऐसे बनाया गया है जैसे कोई छोटी कार हो। इसकी सीट आरामदायक हैं, मीटर डिजिटल है। यहां तक कि कस्टमर चाहे तो इसमें म्यूजिक सिस्टम भी लगवा सकते हैं। गाड़ी में रिवर्स पार्किंग सेंसर और गियर शिफ्ट बताने वाला सिस्टम भी है।

Tata ने इस गाड़ी में Fleet Edge नाम का नया सिस्टम दिया है, जो गाड़ी की हालत, ड्राइवर की ड्राइविंग और सर्विस कब चाहिए ये सब पहले से बता देता है।

बुकिंग और लोन सब आसान

Ace Pro को आप Tata के 1,250 से ज्यादा शोरूम में जाकर खरीद सकते हैं। इसके अलावा Fleet Verse वेबसाइट से ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी ने कई बैंकों और NBFCs से मिलकर आसान लोन और EMI स्कीम भी शुरू की है।

Tata Motors के पास देशभर में 2,500 से ज्यादा सर्विस सेंटर हैं। यहां तक कि टाटा गाड़ी खराब होने पर 24 घंटे रोडसाइड मदद भी देता है। इसके अलावा कस्टमर को Star Guru से हेल्प भी मिल सकता है।

Published On:
Jul 8, 2025