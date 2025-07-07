Tata Motors Upcoming Cars: दिग्गज कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपने SUV पोर्टफोलियो को और विस्तार देने का प्लान बनाया है। कंपनी अपने SUV पोर्टफोलियो में जल्द ही एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करेगी, जिसका कोडनेम ‘Scarlet’ रखा गया है। यह कार 2030 तक लॉन्च होने वाली 7 नई गाड़ियों में से एक होगी और भारतीय कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Hyundai Venue, Maruti Brezza और Mahindra XUV 3XO जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी।

Scarlet की डिजाइन टाटा की अपकमिंग SUV Sierra से प्रेरित होगा। बॉक्सी, अपराइट प्रोफाइल के साथ यह मौजूदा Nexon की कर्वी डिजाइन से अलग पहचान बनाएगा। Tata Motors इसे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ग्राहकों को टारगेट करने के लिए पेश करेगी जिससे यह Punch और Nexon के बीच एक नई पोजिशनिंग बना सके।

हालांकि अभी तक पावरट्रेन डिटेल्स ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं लेकिन संभावना है कि Scarlet में Nexon वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल (120bhp), Curvv से लिया गया 1.2-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल (125bhp), एक नया 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल विकल्प मिल सकता है।

टाटा एक ऑल इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी काम कर रही है, जिसमें डुअल-मोटर AWD सेटअप हो सकता है जो ऑफ-रोड और ट्रैक्शन के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।

Scarlet की कीमतें Nexon के करीब रहने की उम्मीद है, जिसकी वर्तमान में पेट्रोल वेरिएंट ₹8 लाख से ₹15.6 लाख और इलेक्ट्रिक वर्जन ₹12.49 लाख से ₹17.19 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं। टाटा मोटर्स संभावित कैनिबलाइजेशन से बचने के लिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बारीकी से फाइन-ट्यून करेगी।

Scarlet के साथ ही Tata दो और सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक मॉडल, Kuno और Terra पर भी काम कर रही है, जिससे कंपनी का EV पोर्टफोलियो हर सेगमेंट में दो विकल्पों के साथ और मजबूत होगा।

इस बीच, कंपनी ने पुष्टि की है कि Tata Sierra इसी कैलेंडर ईयर में ICE और EV दोनों फॉर्म में लॉन्च होगी। Tata Passenger Electric Mobility के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव ने यह जानकारी हाल ही में Harrier.ev लॉन्च के दौरान दी।