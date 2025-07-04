Land Rover Defender Octa Black: लैंड रोवर ने अपनी हाई-परफॉर्मेंस SUV लाइनअप में नया और बोल्ड एडिशन जोड़ते हुए Defender Octa Black को पेश किया है। 'अब तक का सबसे दमदार Defender' अब और भी ज्यादा आक्रामक अवतार में दिख रहा है। कंपनी ने एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक ब्लैक थीम को पूरी ताकत से अपनाया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

नार्विक ब्लैक फिनिश में तैयार Octa Black के 30 से ज्यादा बाहरी हिस्सों को ग्लॉस या सैटिन ब्लैक में कोट किया गया है। इसमें फ्रंट अंडरशिल्ड, स्कफ प्लेट्स, टो आई कवर और क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स शामिल हैं। यहां तक कि एग्जॉस्ट साइलेंसर कवर और टॉबार जैसे अंडरबॉडी कंपोनेंट्स भी ब्लैक कलर मे हैं। लुक को और ताकत देने के लिए इसमें 22-इंच के ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स और ऑप्शनल मैट प्रोटेक्टिव फिल्म भी ऑफर की जा रही है।

इंटीरियर में पहली बार Ebony Semi-Aniline Leather और Kvadrat अपहोल्स्ट्री का कॉम्बिनेशन दिया गया है। नई परफॉरमेंस सीट्स पर पर्फोरेशन पैटर्न और स्टिचिंग है, जबकि कारपैथियन ग्रे सीट बैक और ट्रिम सॉफ्ट कंट्रास्ट देते हैं। जो ग्राहक और एग्रेसिव लुक चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शनल चॉप्ड कार्बन फाइबर फिनिश भी उपलब्ध है।

Octa Black के अंदर वही दमदार मेकैनिक्स है जो स्टैंडर्ड OCTA वर्जन में मिलता है - 626 bhp वाला 4.4-लीटर ट्विन टर्बो माइल्ड-हाइब्रिड V8 इंजन, 6D डायनामिक्स सस्पेंशन सिस्टम और ऑफ-रोड के लिए खास Octa Mode। 700W Meridian ऑडियो सिस्टम के साथ आने वाली Body and Soul Seats तकनीक म्यूजिक को महसूस करने का अनुभव देती हैं, जिसे SUBPAC के साथ मिलकर डेवलप किया गया है।

टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी यह SUV पीछे नहीं है। इसमें नया 13.1-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, एलईडी हेडलाइट्स में नया ग्राफिक्स और स्मोक्ड लेंस के साथ फ्लश रियर लाइट्स दी गई हैं।

Defender Octa Black को Sargasso Blue और Borasco Grey जैसे नए कलर वेरिएंट्स के साथ पेश किया गया है, जबकि साल के अंत में Patagonia White Matte Wrap भी लॉन्च होगा। इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग को Oasis Live ’25 World Tour से जोड़ा गया है, जहां यह SUV अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है।

भारत में स्टैंडर्ड OCTA को मार्च 2025 में ₹2.59 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था। Octa Black की भारतीय बाजार में एंट्री की तारीख का अभी इंतजार है।