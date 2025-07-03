Mahindra Vision.S का टीजर जारी, थार के बाद एक और दमदार SUV की तैयारी - देखें VIDEO

Mahindra Vision.S Concept: महिंद्रा ने एक बार फिर SUV प्रेमियों का ध्यान खींचा है। कंपनी ने अपनी अपकमिंग Vision.S कॉन्सेप्ट कार का टीजर जारी किया है। यह घोषणा हाल ही में पेश किए गए Vision.T कॉन्सेप्ट के ठीक बाद आई है। Vision.S को महिंद्रा 15 अगस्त को मुंबई में आयोजित होने वाले FREEDOM_NU इवेंट में पेश करेगी। टीजर में इसकी बॉक्सी, मस्कुलर और upright डिजाइन झलकती है, जो इसे एक ऑल-न्यू ऑफ-रोड SUV के रूप में पेश करती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

देखें टीजर

हालांकि Vision.S की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ अहम संकेत जरूर मिले हैं। टीजर में Vision.S की मस्कुलर और अपराइट प्रोफाइल दिखाई गई है, जो इसे एक बॉक्सी और ऑफ-रोड रेडी SUV बनाती है। बोनट पर मौजूद बड़े एयर इनटेक्स इसकी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड डिजाइन को दर्शाते हैं। जबकि तकनीकी डिटेल अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन संभावना है कि यह नई SUV महिंद्रा की NFA (New Flexible Architecture) प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी।

अनुमान है कि Vision.S को ICE (पेट्रोल/डीजल) और EV (इलेक्ट्रिक) दोनों पावरट्रेन ऑप्शंस में लॉन्च किया जाएगा। यह महिंद्रा की नई NFA (New Flexible Architecture) पर आधारित होगी, जो बेहतर परफॉर्मेंस और लचीलापन प्रदान करती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें लेवल-2 ADAS, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिससे यह एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बन सकती है।

यह टीज़र ऐसे समय आया है जब Vision.T को लेकर अटकलें तेज हैं कि वह Thar.e का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन हो सकती है। Thar.e एक फाइव-डोर, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन वाली इलेक्ट्रिक SUV है, जिसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप होगा।

15 अगस्त को Vision.S, Vision.T और नई Nu प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च की जाएंगी। यह इवेंट न केवल महिंद्रा की नई तकनीकी दिशा को पेश करेगा, बल्कि भारत की SUV मार्केट में भी एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है।