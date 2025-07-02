Vida VX2: ईवी 2 व्हीलर सेगमेंट में नए स्कूटर की एंट्री हुई है। दिग्गज 2 व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड Vida ने बीते मंगलवार को नया VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया, जिसकी एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत ₹59,490 रखी गई है।

यह कीमत बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के तहत तय की गई है, जो ग्राहकों को बैटरी किराए पर लेने की सुविधा देता है और वाहन की शुरुआती लागत को काफी हद तक कम करता है।

VX2 दो वेरिएंट- VX2 Go और VX2 Plus में उपलब्ध है। BaaS मॉडल के तहत Go वेरिएंट ₹59,490 और Plus वेरिएंट ₹64,990 में उपलब्ध है, जबकि यदि ग्राहक बैटरी खरीदना चाहें, तो Go की कीमत ₹99,490 और Plus की कीमत ₹1,09,990 हो जाएगी।

Vida का दावा है कि BaaS मॉडल से रनिंग कॉस्ट सिर्फ ₹0.96 प्रति किलोमीटर पर आ जाती है। इसके अलावा, सब्सक्रिप्शन पीरियड के दौरान बैटरी परफॉर्मेंस 70% से नीचे जाने पर इसे मुफ्त में बदला जाएगा।

VX2 Go में 2.2kWh की बैटरी दी गई है, जो IDC के अनुसार 92 किमी तक की रेंज देती है। VX2 Plus में 3.4kWh बैटरी है, जिसकी रेंज 142 किमी तक जाती है। दोनों बैटरियां रिमूवेबल हैं और तीन प्रकार के चार्जिंग विकल्प देती हैं। फास्ट चार्जिंग से बैटरी सिर्फ 60 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है।

डिजाइन की बात करें तो VX2 में 12 इंच के पहिए, लंबी फ्लैट सीट, पिलियन बैकरेस्ट, फ्रंट फ्रंक और Go वेरिएंट में 33.2 लीटर की स्टोरेज क्षमता है। Plus वेरिएंट में डुअल बैटरी के कारण स्टोरेज थोड़ी कम है।

कनेक्टिविटी फीचर्स में क्लाउड इंटीग्रेशन, रिमोट इम्मोबिलाइज़ेशन, नेविगेशन और रियल-टाइम राइड स्टैट्स शामिल हैं। Go वेरिएंट में 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले और दो राइडिंग मोड (Eco और Ride) हैं, जबकि Plus वेरिएंट में 4.3 इंच TFT डिस्प्ले और एक अतिरिक्त Sport मोड दिया गया है।

VX2 के साथ Vida देश के सबसे बड़े EV नेटवर्क का दावा करती है, जिसमें 3,600 से अधिक चार्जिंग पॉइंट्स और 500+ बिक्री व सेवा केंद्र शामिल हैं। साथ में 5 साल या 50,000 किमी की वारंटी भी दी जा रही है।