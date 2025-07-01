scorecardresearch
Toyota Innova Hycross ने रचा इतिहास! 5 स्टार BNCAP सेफ्टी रेटिंग पाने वाली बनी पहली MPV

हाइब्रिड और नॉन-हाइब्रिड दोनों वेरिएंट्स पर किए गए क्रैश टेस्ट में हाइक्रॉस ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 30.47 और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 1, 2025 16:01 IST
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस क्रैश टेस्ट

Toyota Innova Hycross Safety: टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस (Toyota Innova Hycross) ने भारत में ऑटोमोबाइल सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल हासिल की है। यह भारत की पहली मल्टी पर्पस व्हीकल (MPV) बन गई है जिसे Bharat NCAP (BNCAP) से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। तीन-रो वाली गाड़ियों में यह अब तक की सबसे सुरक्षित मॉडल के रूप में उभरी है।

सम्बंधित ख़बरें

हाइब्रिड और नॉन-हाइब्रिड दोनों वेरिएंट्स पर किए गए क्रैश टेस्ट में हाइक्रॉस ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 30.47 और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं।

फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट में इसे 16 में से 14.147 अंक मिले। सिर, पेल्विस और पैरों की सुरक्षा को ‘अच्छा’ जबकि छाती और ड्राइवर के बाएं पैर को ‘उचित’ श्रेणी में रखा गया। साइड इम्पैक्ट टेस्ट में गाड़ी ने परफेक्ट 16 में से 16 अंक हासिल किए, जो इसकी बनावट और प्रभाव क्षमता को दर्शाता है।

चाइल्ड सेफ्टी में, हाइक्रॉस ने डायनामिक टेस्टिंग में पूरे 24 अंक और CRS इंस्टॉलेशन में 12 में से 12 अंक प्राप्त किए। व्हीकल अनुकूलता मूल्यांकन में इसे 13 में से 9 अंक मिले, जो अब भी एक मजबूत प्रदर्शन है।

फीचर्स से भरपूर, टेक्नोलॉजी में आगे

सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग, ESC, ABS, हिल-स्टार्ट असिस्ट और तीनों रो में सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसी सुरक्षा सुविधाएं स्टैंडर्ड हैं। टॉप वेरिएंट्स में ADAS और 360-डिग्री कैमरा भी मिलते हैं।

पावर और परफॉर्मेंस का संतुलन

2022 में लॉन्च हुई हाइक्रॉस में टोयोटा की पांचवीं पीढ़ी की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जिसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन को e-drive ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। यह 186bhp का संयुक्त आउटपुट देती है और 21.1kmpl की माइलेज के साथ 1,097 किमी की ड्राइविंग रेंज का दावा करती है।

हाइब्रिड वेरिएंट 0-100kmph की रफ्तार को 10 सेकंड से कम में पकड़ लेता है। नॉन-हाइब्रिड वर्जन में वही इंजन डायरेक्ट शिफ्ट CVT के साथ आता है, जो 174bhp की पावर देता है। यह ऐतिहासिक रेटिंग यूजर्स की प्राथमिकताओं को प्रभावित करेगी और MPV सेगमेंट में सुरक्षा के नए मानक तय करेगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 1, 2025