Mahindra Scorpio-N: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय SUV Scorpio-N को तकनीकी रूप से और भी बेहतर बनाते हुए Level 2 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) पेश किया है। साथ ही कंपनी ने एक नया Z8T वेरिएंट भी लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹20.29 लाख रखी गई है। यह कदम Scorpio-N की तीन साल की सफलता और 2.5 लाख से अधिक ग्राहकों के भरोसे को और मजबूत करता है।

ADAS से बढ़ी सुरक्षा

नई ADAS सुविधाएं टॉप-स्पेक Z8L वेरिएंट में उपलब्ध हैं, जिनमें Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Adaptive Cruise Control with Stop and Go, Smart Pilot Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition और High Beam Assist शामिल है। ये सिस्टम हाईवे और शहर दोनों में ड्राइविंग को और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं।

ICE पोर्टफोलियो में दो एक्सक्लूसिव फीचर्स भी जोड़े गए हैं - Speed Limit Assist, जो तय सीमा पार करते ही अलर्ट देता है और Front Vehicle Start Alert, जो ट्रैफिक में आगे वाली गाड़ी के चलने पर विजुअल, ऑडियो और वाइब्रेशन से अलर्ट करता है।

Z8T: प्रीमियम अनुभव, किफायती दाम

नए Z8T वेरिएंट को Z8 और Z8L के बीच पोजिशन किया गया है। इसमें R18 डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, Sony का 12-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, फ्रंट कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह उन ग्राहकों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो प्रीमियम सुविधाएं चाहते हैं लेकिन टॉप वेरिएंट पर नहीं जाना चाहते।

कीमत और पावरट्रेन

Z8T वेरिएंट की कीमत ₹20.29 लाख (पेट्रोल मैनुअल) से शुरू होकर ₹24.36 लाख (डीजल 4WD ऑटोमैटिक) तक जाती है। वहीं ADAS से लैस Z8L वेरिएंट ₹21.35 लाख से ₹25.42 लाख तक के प्राइस ब्रैकेट में उपलब्ध हैं।

पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्प जारी रहेंगे, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में उपलब्ध हैं। लो-स्पेक डीजल वर्जन 130 bhp और 300 Nm टॉर्क के साथ मैनुअल गियरबॉक्स में बना रहेगा।